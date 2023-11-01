МВД показало видео обыска экс-футболиста Бугаева, пойманного с мефедроном

Краснодарская полиция показала видео обыска бывшего игрока сборной России по футболу и одного из лучших защитников 2000-х Алексея Бугаева, которого на днях поймали с мефедроном. Кадры публикует mvdmedia.ru.

По данным ведомства, спортсмен попался сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков, когда те проводили оперативно-профилактические мероприятия в Краснодаре. Правоохранители заметили Бугаева на улице Калинина, причём выглядел он довольно странно: нервничал и постоянно оглядывался по сторонам. Они решили остановить мужчину и не прогадали — в кармане его толстовки находилось полкило мефердона.