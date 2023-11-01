МВД показало видео обыска экс-футболиста Бугаева, пойманного с мефедроном
Краснодарская полиция показала видео обыска бывшего игрока сборной России по футболу и одного из лучших защитников 2000-х Алексея Бугаева, которого на днях поймали с мефедроном. Кадры публикует mvdmedia.ru.
Обыск экс-футболиста Алексея Бугаева, пойманного с мефедроном. Видео © t.me / МВД МЕДИА
По данным ведомства, спортсмен попался сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков, когда те проводили оперативно-профилактические мероприятия в Краснодаре. Правоохранители заметили Бугаева на улице Калинина, причём выглядел он довольно странно: нервничал и постоянно оглядывался по сторонам. Они решили остановить мужчину и не прогадали — в кармане его толстовки находилось полкило мефердона.
Как уже рассказывал Лайф, бывшего спортсмена задержали 29 октября. По словам самого Бугаева, из-за трудного финансового положения ему пришлось найти "шабашку" — через Даркнет он подрабатывал наркокурьером и делал закладки около студенческих общежитий. Со спортом ему пришлось завязать из-за пристрастия к спиртному. После ухода из "Краснодара" он открыл ИП и начал заниматься грузоперевозками, однако компания оказалась в долгах, сейчас счета заблокированы ФНС. Теперь ему грозит от 15 до 20 лет тюрьмы.
t.me / МВД МЕДИА