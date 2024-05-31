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31 мая, 10:34

Даня Милохин решил вернуться в Москву летом и заворачивается в флаг РФ, чтобы задобрить россиян

SHOT: Даня Милохин хочет вернуться в Москву этим летом

Даня Милохин с флагом РФ. Обложка © Telegram / milokhindanya

Даня Милохин с флагом РФ. Обложка © Telegram / milokhindanya

Блогер Даня Милохин планирует вернуться в Москву уже этим летом. Чтобы получить снисхождение россиян, он заворачивается в флаг РФ во время своих стримов. О попытках Дани вернуть любовь публики сообщает SHOT.

Запись прямой трансляции Дани Милохина. Видео © Twitch / milokhindanya

В разговоре с корреспондентами приёмный отец тиктокера Дмитрий Тюленев заявил, что они постоянно общаются и Даня говорит, что считает себя патриотом и в скором времени хочет вернуться в Россию.

Ранее Милохин уже заявлял о своём желании вернуться в Россию. При этом он упоминал, что постоянно на родине жить не собирается, потому что хочет добиться мировой популярности. Свой поход к всемирной известности Милохин начал, проведя боксёрский поединок с блогером из Индии. На ринг тиктокер вышел с флагом России под государственный гимн страны. Теперь же обещает выходить с триколором на каждый свой бой, если разрешат.

Дане Милохину пришла повестка в армию
Дане Милохину пришла повестка в армию

Как сообщал Life.ru, после начала специальной военной операции (СВО) Милохин сильно оскандалился: делал "жовто-блакитный" маникюр, пел гимн Украины и попал в дубайскую тюрьму. Затем блогер решил вернуться на родину, но вскоре опять покинул РФ. Это произошло на фоне призывов главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной забрать Милохина в армию, хотя сам тиктокер отшутился, что уехал из-за холодной погоды.

Николай Рюмин
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