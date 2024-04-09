Дане Милохину пришла повестка в армию

Перед Даней Милохиным снова замаячила судьба солдата. Как пишет Mash , скандальному блогеру пришла повестка в армию в связи с весенним призывом.

Уведомление доставили на его последний адрес регистрации — в TikTok-хаус на улице Архитектора Райта в Красногорске. Сам Милохин пока никак не комментировал это, однако служить он, по всей видимости, пока не собирается, поскольку находится в Таиланде.