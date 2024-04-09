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9 апреля, 06:27

Дане Милохину пришла повестка в армию

Дане Милохину пришла повестка в армию в связи с весенним призывом

Даня Милохин. Обложка © Telegram / Даня Милохин

Даня Милохин. Обложка © Telegram / Даня Милохин

Перед Даней Милохиным снова замаячила судьба солдата. Как пишет Mash, скандальному блогеру пришла повестка в армию в связи с весенним призывом.

Уведомление доставили на его последний адрес регистрации — в TikTok-хаус на улице Архитектора Райта в Красногорске. Сам Милохин пока никак не комментировал это, однако служить он, по всей видимости, пока не собирается, поскольку находится в Таиланде.

Блогерша Татарка FM назвала Милохина добрым ребёнком и порассуждала о его службе в армии
Блогерша Татарка FM назвала Милохина добрым ребёнком и порассуждала о его службе в армии

Осенью прошлого года по месту прописки Милохина в Анапе уже приходили сотрудники военкомата с повесткой. Находившийся в квартире приёмный отец блогера Дмитрий Тюленев отказался принимать документ и заявил, что его 21-летний сын сейчас находится за рубежом. Напомним, после череды антироссийских скандалов и открытого декларирования своего "заукраинства" Даня Милохин всё же захотел вернуться в Россию. Однако постоянно на Родине он жить не собирается, так как хочет добиться мировой популярности. Свой поход к этому тиктокер начал с боксёрского поединка с блогером из Индии. На ринг он вышел с триколором и под гимн РФ.

Матвей Константинов
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