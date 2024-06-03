Пятилетнюю дочь Леры Кудрявцевой чуть не убило декорацией на детском празднике

5-летняя дочь известной российской телеведущей Леры Кудрявцевой Маша чуть не погибла на праздновании детского дня рождения. Историей ведущая поделилась в своём телеграм-канале.

Вертолёт снёс потоком воздуха декорации, едва не задавив детей. Видео © Telegram / Лера Кудрявцева

По словам светской львицы, детское торжество проходило на территории загородного отеля, вблизи которого находится вертолётная площадка, поэтому воздушные суда каждые 15 минут летали на дозаправку. Сначала всё шло хорошо, однако один из вертолётов подлетел слишком близко к декорациям и снёс потоком ветра праздничные конструкции, которые чуть не задавили детей.

"Декорации упали и чудом не пришибли детей. Меня до сих пор трясёт. Как можно ставить декорации рядом с вертолётной площадкой, зная, что в этот день будут летать каждые 15 минут вертолёты", — возмутилась она.