"Почитай Конституцию": Украинки поругались из-за песен "Ласкового мая" на пляже в Одессе

Скандал на языковой почве разгорелся на одесском пляже "Золотой песок". По информации издания, одна из отдыхающих включила песни "Ласкового мая". Другую женщину это взбесило, и она тут же потребовала выключить музыку на русском языке. Посетители пляжа заявили ей, что прослушивание такой музыки не запрещено, и предложили "почитать Конституцию". Чем в итоге закончилась перепалка, неизвестно.