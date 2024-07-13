Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июля, 19:47

"Почитай Конституцию": Украинки поругались из-за песен "Ласкового мая" на пляже в Одессе

"Страна.ua": Украинки поругались из-за песен "Ласкового мая" на пляже в Одессе

Украинки поругались из-за песен "Ласкового мая" на пляже в Одессе. Об инциденте сообщает "Страна.ua" в телеграм-канале.

Украинки поругались из-за песен "Ласкового мая" на пляже в Одессе. Видео © Telegram / Одесса info

Скандал на языковой почве разгорелся на одесском пляже "Золотой песок". По информации издания, одна из отдыхающих включила песни "Ласкового мая". Другую женщину это взбесило, и она тут же потребовала выключить музыку на русском языке. Посетители пляжа заявили ей, что прослушивание такой музыки не запрещено, и предложили "почитать Конституцию". Чем в итоге закончилась перепалка, неизвестно.

К слову, это далеко не первый скандал, связанный с песнями на русском языке в Одессе. До этого украинка закатила скандал в магазине из-за того, что ей неприятно слушать песни "страны-агрессора". Также Life.ru рассказывал, как одесский заместитель военкома попал в скандал из-за танцев под песню "Алкоголичка" российского исполнителя Александра Реввы.

"Давай за нас, давай за вас, и за Херсон, и за Донбасс": По радио в Одессе заиграли русские песни
"Давай за нас, давай за вас, и за Херсон, и за Донбасс": По радио в Одессе заиграли русские песни
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Одесса info

Наталья Исакова
  • Новости
  • Украина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров