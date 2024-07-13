"Почитай Конституцию": Украинки поругались из-за песен "Ласкового мая" на пляже в Одессе
"Страна.ua": Украинки поругались из-за песен "Ласкового мая" на пляже в Одессе
Украинки поругались из-за песен "Ласкового мая" на пляже в Одессе. Об инциденте сообщает "Страна.ua" в телеграм-канале.
Украинки поругались из-за песен "Ласкового мая" на пляже в Одессе. Видео © Telegram / Одесса info
Скандал на языковой почве разгорелся на одесском пляже "Золотой песок". По информации издания, одна из отдыхающих включила песни "Ласкового мая". Другую женщину это взбесило, и она тут же потребовала выключить музыку на русском языке. Посетители пляжа заявили ей, что прослушивание такой музыки не запрещено, и предложили "почитать Конституцию". Чем в итоге закончилась перепалка, неизвестно.
К слову, это далеко не первый скандал, связанный с песнями на русском языке в Одессе. До этого украинка закатила скандал в магазине из-за того, что ей неприятно слушать песни "страны-агрессора". Также Life.ru рассказывал, как одесский заместитель военкома попал в скандал из-за танцев под песню "Алкоголичка" российского исполнителя Александра Реввы.
Кадр из видео Telegram / Одесса info