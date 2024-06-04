"Давай за нас, давай за вас, и за Херсон, и за Донбасс": По радио в Одессе заиграли русские песни

В эфире одесских радиостанций внезапно заиграли российские патриотические песни. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местные паблики, утверждая, что причиной этому стал взлом.

В эфире одесских радиостанций звучат русские патриотические песни. Видео © Telegram / Политика Страны

Издание опубликовало видео, на котором слышно, как женщина в автомобиле слушает радиостанцию на частоте 105.5 мегагерц и из динамиков звучат русские слова. Играл кавер на композицию группы "Любэ" "Давай за...", при этом некоторые строчки в песне изменены, например, там поётся: "Давай за нас, давай за вас, и за Херсон, и за Донбасс".

При этом с 17 июля нынешнего года в Незалежной начнёт действовать положение закона "О медиа", которое ужесточит требования к использованию украинского языка в эфирах. После этого разговаривать в эфирах по-русски можно будет, только используя устойчивые выражения, короткие фразы и отдельные слова.