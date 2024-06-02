Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 00:40

Хакеры атаковали ресурсы крупнейшей оппозиционной партии Германии

DPA: На ресурсы Христианско-демократического союза ФРГ совершена хакерская атака

За неделю до выборов в Европарламент, которые стартуют в Германии 9 июня, неизвестные хакеры взломали ресурсы крупнейшей немецкой оппозиционной партии — Христианско-демократического союза (ХДС). Как рассказали корреспондентам DPA представители Министерства внутренних дел Германии, в настоящее время трудно оценить масштабы атаки.

В ведомстве также сообщили, что на данный момент неизвестно, произошла ли утечка важной информации. Предполагается, что уже 8 июня представители МВД распространят связанное с этим инцидентом предостережение для всех немецких партий, заседающих в Бундестаге.

"Но характер действий указывает на очень профессионального игрока", — заявили журналистам в правоохранительных органах.

Источники в кабинете министров Федеративной Республики рассказали агентству, что власти относятся "очень серьёзно" к данному происшествию. А в ХДС сообщили, что партия в качестве предосторожности частично отключила IT-инфраструктуру.

Хакеры разместили на украинских сайтах цитату Путина и поздравление с Днём Победы
Хакеры разместили на украинских сайтах цитату Путина и поздравление с Днём Победы

Ранее Life.ru писал, что сайт Минобороны Великобритании подвергался кибератаке. Хакеры получили доступ к личным данным всех сотрудников ведомства, а также действующих и бывших военнослужащих.

Обложка ©

Pixabay / TheDigitalWay

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Германия
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров