Хакеры атаковали ресурсы крупнейшей оппозиционной партии Германии

За неделю до выборов в Европарламент, которые стартуют в Германии 9 июня, неизвестные хакеры взломали ресурсы крупнейшей немецкой оппозиционной партии — Христианско-демократического союза (ХДС). Как рассказали корреспондентам DPA представители Министерства внутренних дел Германии, в настоящее время трудно оценить масштабы атаки.

В ведомстве также сообщили, что на данный момент неизвестно, произошла ли утечка важной информации. Предполагается, что уже 8 июня представители МВД распространят связанное с этим инцидентом предостережение для всех немецких партий, заседающих в Бундестаге.

"Но характер действий указывает на очень профессионального игрока", — заявили журналистам в правоохранительных органах.

Источники в кабинете министров Федеративной Республики рассказали агентству, что власти относятся "очень серьёзно" к данному происшествию. А в ХДС сообщили, что партия в качестве предосторожности частично отключила IT-инфраструктуру.