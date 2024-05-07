Хакеры украли личные данные военнослужащих Минобороны Британии
Sky News: Хакеры взломали сайт Минобороны Британии, получив доступ к базе данных
Сайт Минобороны Великобритании подвергся кибератаке, сообщил телеканал Sky News. Хакеры получили доступ к личным данным всех сотрудников ведомства, а также действующих и бывших военнослужащих.
По информации источников, слабым местом сайта стала система обработки платёжных ведомостей. Инсайдеры уточнили, что мошенники связаны с Китаем, но власти Соединённого Королевства не намерены обвинять Поднебесную в произошедшем. Правительство страны готовит комментарий по инциденту, который будет оглашён 7 мая в парламенте.
Между тем в США вынесли приговор украинскому хакеру, совершившему свыше 2,5 тысячи атак. Киберпреступник отправится в тюрьму на 13 лет и семь месяцев.
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