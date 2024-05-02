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2 мая, 01:40

В США украинский хакер получил более 13 лет за киберпреступления

Минюст США: В Техасе украинец получил более 13 лет тюрьмы за киберпреступления

В США суд Северного округа штата Техас приговорил украинского хакера Ярослава Васинского к более чем 13 годам тюремного заключения за киберпреступления, передаёт Министерство юстиции Штатов.

"Гражданин Украины был приговорён сегодня к 13 годам и семи месяцам тюремного заключения, а также обязан выплатить более $16 млн в качестве штрафа за своё участие в осуществлении более 2,5 тысячи атак с использованием программ-вымогателей", — говорится в заявлении Минюста.

Васинского задержали в Польше в октябре 2021 года, оттуда его экстрадировали в Америку. Против него было выдвинуто 11 обвинений. Среди них умышленное внедрение вредоносного ПО в компьютерные сети с целью вымогательства денежных средств. От действий хакера и его сообщников пострадало десять компаний, было заражено 1,5 тысячи компьютеров по всему миру.

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Ранее эксперт по кибербезопасности сообщил, что свыше 19 миллионов пользователей Android-смартфонов в РФ были обмануты хакерами всего за первые три месяца этого года. Как правило, вредоносные программы маскируются под безобидное ПО. То есть владелец устройства может даже не понять, что сам загрузил что-то не то на устройство.

Обложка ©

Unsplash / Pawel Czerwinski

Анатолий Симоненко
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