В США украинский хакер получил более 13 лет за киберпреступления

В США суд Северного округа штата Техас приговорил украинского хакера Ярослава Васинского к более чем 13 годам тюремного заключения за киберпреступления, передаёт Министерство юстиции Штатов.

"Гражданин Украины был приговорён сегодня к 13 годам и семи месяцам тюремного заключения, а также обязан выплатить более $16 млн в качестве штрафа за своё участие в осуществлении более 2,5 тысячи атак с использованием программ-вымогателей", — говорится в заявлении Минюста.

Васинского задержали в Польше в октябре 2021 года, оттуда его экстрадировали в Америку. Против него было выдвинуто 11 обвинений. Среди них умышленное внедрение вредоносного ПО в компьютерные сети с целью вымогательства денежных средств. От действий хакера и его сообщников пострадало десять компаний, было заражено 1,5 тысячи компьютеров по всему миру.