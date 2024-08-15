"Дырку от бублика получит": Общественники придумали способ спасти семью Шатунова от продюсера Разина

Продюсера Андрея Разина требуют признать иноагентом и проверить на финансирование ВСУ. Общественники надеются, что так он быстрее отстанет от семьи Юрия Шатунова и откажется от идеи воссоздать "Ласковый май" с солистом Даней Милохиным, пишет SHOT.

"Ветераны России" просят Генпрокуратуру, СК и Минюст проверить Разина на его возможные связи с зарубежными структурами. После начала СВО продюсер распродал всю свою недвижимость в России и переехал в США. Но оттуда продолжал судиться с семьёй Юрия Шатунова.

"Разин, угрожая семье покойного артиста, дошёл до того, что вдове прямым текстом говорит, что она "может очень сильно пострадать". Кто он такой, чтобы угрожать? Дырку от бублика получит, а не права на песни! Заработал миллионы на голосе Шатунова, а теперь пора бы и честь знать. Сбежал в США? Ну вот и сиди там!" — заявил председатель движения "Ветераны России".

Сейчас Разин скрывается от российских судебных приставов. По данным SHOT, в РФ у него осталось больше 1 млн рублей долга (в том числе недоплаченная коммуналка и компенсация, которую по решению суда продюсер должен выплатить Лере Кудрявцевой за клевету).