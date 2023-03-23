Первый анализ ДНК Бетховена раскрыл причины его загадочной смерти

Американские и европейские учёные впервые расшифровали последовательность ДНК Людвига ван Бетховена, использовав пряди его волос. Исследование показало, что великий немецкий композитор мог умереть из-за алкоголя. Результаты работы специалистов опубликованы в журнале Current Biology.

Бетховен ушёл из жизни в 1827 году в возрасте 56 лет. Композитор начал терять слух в 20 лет. Кроме того, всю взрослую жизнь он страдал от расстройства кишечника и желудка. А за шесть лет до смерти у него случился первый из как минимум двух приступов желтухи — симптома заболевания печени.

Исследователи проверили на подлинность волосы композитора, полученные из разных коллекций, и выделили из них ДНК. Точную причину глухоты и проблем с ЖКТ специалисты найти не смогли, но обнаружили ряд существенных генетических факторов риска заболевания печени. Помимо того, они нашли признаки заражения композитора гепатитом B.

Учёные считают, что употребление алкоголя, о котором сам Бетховен писал в так называемых разговорных тетрадях (с их помощью композитор общался с окружающими), в сочетании с генетическими факторами могло быть главной причиной цирроза печени. При этом не исключено, что гепатит В усугубил болезнь.

Также команда специалистов проанализировала генетику живых родственников Бетховена в Бельгии, но найти совпадений по Y-хромосоме не удалось ни у кого. По мнению исследователей, это связано с тем, что как минимум один раз в семье композитора по отцовской линии произошло рождение внебрачного ребёнка.