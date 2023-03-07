Учёные опровергли миф о том, что музыка Моцарта облегчает жизнь эпилептиков

Учёные из Венского университета развеяли миф о том, что прослушивание композиции Вольфганга Амадея Моцарта "Соната для двух фортепиано Ре мажор, KV448" может облегчить симптомы эпилепсии. Результаты исследования специалистов опубликованы в журнале Scientific Reports.

До этого считалось, что музыка легендарного австрийского композитора оказывает множество положительных эффектов, например, повышает интеллект ребёнка, если мама слушала произведения, будучи беременной. Кроме того, ранее учёные предлагали предотвращать судорожные приступы при эпилепсии с помощью сонаты KV448. Примечательно, что некоторые специалисты даже утверждали, что якобы когда коровы слышат композиции Моцарта, у них увеличивается производство молока.

Однако большинство из предполагаемых эффектов не были доказаны недавно проведёнными научными исследованиями. По словам учёных, ошибочные результаты могли быть получены из-за выборочной отчётности и недостаточного объёма выборок.

"Музыка Моцарта прекрасна, но, к сожалению, мы не можем ожидать от нее облегчения симптомов эпилепсии", — отметили авторы исследования.