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30 августа, 13:49

«Кощей» запел: Кологривый выпустил песню, но его попросили не лезть в музыку

Актёр Никита Кологривый выпустил лирическую песню «Лампочка»

Никита Кологривый. Обложка © Telegram / nik_kologrivyy

Никита Кологривый. Обложка © Telegram / nik_kologrivyy

Эпатажный актёр Никита Кологривый порадовал поклонников выпуском нового музыкального трека. Совместно с коллегой по цеху Дарьей Руденок, которая снимается с ним в новом проекте «Комбинация», 29-летний артист записал песню о любви.

Песня «Лампочка», представленная в группе Кологривого в соцсетях, посвящена теме непростых отношений. В ней рассказывается о моменте, когда романтика в паре уступает место бытовым трудностям и единственный способ преодолеть это — держаться вместе. Сейчас фанаты актёра активно спорят, станет ли Кологривый дальше развивать свою музыкальную карьеру, или же это была разовая акция. В свою очередь продюсер и шоумен Сергей Дворцов считает, что Никите не стоит лезть в мир музыки.

«Лично моя ему рекомендация оставаться на том месте, где он находится. Не надо лезть в мир музыки, если ты не обладаешь музыкальным талантом», приводит портал «Страсти» его слова.

Дворцов назвал Кологривого творческим человеком, но отметил, что тот уже занял определённую нишу. Также он напомнил скандальное прошлое артиста и то, какой треш бы творился на сцене, если бы он давал концерты. Говоря об идеальном жанре, продюсер отметил, что звезде подходит определённо что-то «драйвовое и дерзкое», а не песня о любви, которую он записал.

Ранее сообщалось, что актёры Иван Янковский и Никита Кологривый сыграют в российской адаптации «Сверхъестественного». По утверждению инсайдеров, ремейк американского сериала готовит телеканал ТНТ.


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Наталья Демьянова
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