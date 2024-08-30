«Кощей» запел: Кологривый выпустил песню, но его попросили не лезть в музыку

Эпатажный актёр Никита Кологривый порадовал поклонников выпуском нового музыкального трека. Совместно с коллегой по цеху Дарьей Руденок, которая снимается с ним в новом проекте «Комбинация», 29-летний артист записал песню о любви.

Песня «Лампочка», представленная в группе Кологривого в соцсетях, посвящена теме непростых отношений. В ней рассказывается о моменте, когда романтика в паре уступает место бытовым трудностям и единственный способ преодолеть это — держаться вместе. Сейчас фанаты актёра активно спорят, станет ли Кологривый дальше развивать свою музыкальную карьеру, или же это была разовая акция. В свою очередь продюсер и шоумен Сергей Дворцов считает, что Никите не стоит лезть в мир музыки.

«Лично моя ему рекомендация — оставаться на том месте, где он находится. Не надо лезть в мир музыки, если ты не обладаешь музыкальным талантом», — приводит портал «Страсти» его слова.