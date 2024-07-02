Павел Прилучный и Зепюр Брутян заговорили о втором ребёнке
Павел Прилучный рассказал, что его сын сделал первые шаги
Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Обложка © Telegram / bugevuge001
Актёр Павел Прилучный продолжает появляться на телеэкранах в сопровождении своей супруги Зепюр Брутян. Пара воспитывает общего ребёнка — мальчик появился на свет в мае 2023 года. Подробности семейной жизни новоиспечённые родители раскрыли в разговоре с NEWS.ru. Актёр сообщил, что его сын уже сделал первые шаги.
"Он пошёл, что называется, берегитесь, все углы", — рассказал актёр.
Помимо малыша в доме Прилучного и Брутян также живёт собака, которая постоянно присматривает за ребёнком — всё время находится рядом и оберегает.
Пара отметила, что сын ещё слишком маленький, потому сложно однозначно сказать, чей характер он унаследовал. Однако он не доставляет супругам больших хлопот. В будущем Павел и Зепюр хотели бы обзавестись вторым ребёнком. Супруга Прилучного подчеркнула, что хотела бы родить девочку.
Пара успевает не только воспитывать сынишку, но и сниматься в совместных проектах. Не так давно Павел и Зепюр приняли участие в съёмках комедийного сериала "Неприличные гости". Актёр заверил, интерпретировать название проекта напрямую не стоит: кинолента получилась современной и с тонким юмором, без пошлости.
Ранее Life.ru рассказал о новом проекте, в котором принял участие Павел Прилучный. Съёмки комедии "Постучись в мою Тверь" стартовали летом. Актёр предстанет в нетипичном для себя амплуа — он сыграет угрюмого фермера.