Прилучный решил судиться с Муцениеце из-за детей

Российские актёры Павел Прилучный и Агата Муцениеце, похоже, никак не наладят свои отношения после развода, который случился четыре года назад. Звезда "Мажора" подала в суд на бывшую супругу якобы в связи "с осуществлением прав их несовершеннолетних детей", сообщается на портале судов общей юрисдикции города Москвы. Подробностей дела пока не приводится.

Напомним, что звёздная пара состояла в браке с 2011-го по 2020 год. У экс-супругов двое общих детей: 11-летний Тимофей и семилетняя Мия.

Свои отношения Прилучный и Муцениеце решают в суде уже не в первый раз. Прошлой осенью сообщалось, что бывшая жена хочет заставить звезду "Мажора" отдавать 30% заработка на алименты сыну и дочери, причём рассчитывает на кругленькую сумму: по её подсчётам, актёр получает около полумиллиона за один съёмочный день.