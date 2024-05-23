Прилучный решил судиться с Муцениеце из-за детей
Актёр Прилучный подал в суд на бывшую жену Муцениеце из-за прав детей
Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в июне 2020 года. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bugevuge, agataagata
Российские актёры Павел Прилучный и Агата Муцениеце, похоже, никак не наладят свои отношения после развода, который случился четыре года назад. Звезда "Мажора" подала в суд на бывшую супругу якобы в связи "с осуществлением прав их несовершеннолетних детей", сообщается на портале судов общей юрисдикции города Москвы. Подробностей дела пока не приводится.
Напомним, что звёздная пара состояла в браке с 2011-го по 2020 год. У экс-супругов двое общих детей: 11-летний Тимофей и семилетняя Мия.
Свои отношения Прилучный и Муцениеце решают в суде уже не в первый раз. Прошлой осенью сообщалось, что бывшая жена хочет заставить звезду "Мажора" отдавать 30% заработка на алименты сыну и дочери, причём рассчитывает на кругленькую сумму: по её подсчётам, актёр получает около полумиллиона за один съёмочный день.
С одной стороны, требование актрисы абсолютно законно: в соответствии со статьёй Семейного кодекса, на содержание двух детей отец должен выплачивать не более трети своего дохода. Однако стоит не забывать, что у Прилучного в мае прошлого года родился ещё один ребёнок — от нынешней жены, Зепюр Брутян, которая может потребовать перерасчёта алиментов. Если такое заявление поступит, то Прилучный должен будет платить не более половины своего ежемесячного дохода на всех детей. Не исключено, что именно такой иск и поступил в адрес Муцениеце.