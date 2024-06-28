Актёр Прилучный сыграет угрюмого фермера в новой комедии "Постучись в мою Тверь" 28 июня, 13:07 Павел Прилучный. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bugevuge

В России стартовали съёмки новой романтической комедии "Постучись в мою Тверь", где главные роли сыграют Павел Прилучный и Мария Горбань. Выход фильма на большой экран запланирован на 14 ноября этого года.

Мария Горбань и Павел Прилучный на съёмках. Фото © Telegram / Новости кинопроизводства

По сюжету бизнесвумен Алиса собралась купить земельный участок у фермера Сергея. Однако мужчина прогоняет её, отказываясь от сделки. Тогда женщина решает достигнуть цели любыми другими путями, и тут начинается самое интересное. Герои оказываются втянуты в противостояние, в котором каждый ведёт подковёрную игру.

По словам Прилучного, для него это новый образ, который ему пока не приходилось создавать на съёмочной площадке. А Горбань призналась, что оператором картины будет её муж, поэтому у актрисы не было сомнений об участии в проекте. Съёмками занялась "Кинокомпания братьев Андреасян". Режиссёр ленты — Симон Багдасарян, сценарист — Оксана Серопян.

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Авторы Татьяна Миссуми