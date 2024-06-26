"Кричала от боли": В Сети показали душераздирающее видео из фильма о неизлечимо больной Селин Дион

Канадская певица Селин Дион презентовала в Нью-Йорке документальный биографический фильм "Я — Селин Дион". Неизлечимо больная певица поделилась жуткими кадрами, снятыми во время очередного приступа из-за синдрома скованности мышц. Отрывок из фильма опубликовало издание E! News.

Репортёры стали свидетелями, как в течение нескольких минут исполнительница культовой песни My Heart Will Go On испытывает сильнейшие спазмы, которые полностью её парализуют. В этот момент врачи помогают артистке пережить приступ с помощью массажа и обезболивающих. Спустя некоторое время певица смогла зашевелиться, но расплакалась из-за того, что зрители увидят её в таком состоянии.