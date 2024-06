"Кричала от боли": В Сети показали душераздирающее видео из фильма о неизлечимо больной Селин Дион

Репортёры стали свидетелями, как в течение нескольких минут исполнительница культовой песни My Heart Will Go On испытывает сильнейшие спазмы, которые полностью её парализуют. В этот момент врачи помогают артистке пережить приступ с помощью массажа и обезболивающих. Спустя некоторое время певица смогла зашевелиться, но расплакалась из-за того, что зрители увидят её в таком состоянии.