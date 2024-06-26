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26 июня, 12:21

"Кричала от боли": В Сети показали душераздирающее видео из фильма о неизлечимо больной Селин Дион

Плачущую от боли Селин Дион засняли во время приступа синдрома скованности мышц

Канадская певица Селин Дион презентовала в Нью-Йорке документальный биографический фильм "Я — Селин Дион". Неизлечимо больная певица поделилась жуткими кадрами, снятыми во время очередного приступа из-за синдрома скованности мышц. Отрывок из фильма опубликовало издание E! News.

Отрывок из биографического фильма "Я — Селин Дион". Видео © Youtube / E! News

Репортёры стали свидетелями, как в течение нескольких минут исполнительница культовой песни My Heart Will Go On испытывает сильнейшие спазмы, которые полностью её парализуют. В этот момент врачи помогают артистке пережить приступ с помощью массажа и обезболивающих. Спустя некоторое время певица смогла зашевелиться, но расплакалась из-за того, что зрители увидят её в таком состоянии.

Невролог раскрыл жуткие подробности заболевания Селин Дион
Невролог раскрыл жуткие подробности заболевания Селин Дион

Напомним, в 2022 году Селин Дион из-за болезни отменила восемь концертов, запланированных на лето 2023-го. Сестра певицы Клодетт сообщила, что её состояние не облегчают даже лекарства. При этом Дион опубликовала обращение к фанатам и призналась, что скучает по ним, отметив, что ей бы очень хотелось снять фильм о своём недуге. Таким образом певица хочет помочь другим людям с этой болезнью. В феврале Дион впервые после паузы появилась на публике на церемонии вручения "Грэмми".

Обложка ©

Youtube / E! News

Дарья Нарыкова
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