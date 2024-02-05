Неизлечимо больная Селин Дион впервые за долгое время появилась на публике

Канадская певица Селин Дион, страдающая обнаруженным недавно синдромом мышечной скованности, появилась на публике впервые за долгое время. Она приняла участие в церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми" в качестве гостя. Об этом сообщила газета Daily Mail.