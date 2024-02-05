Неизлечимо больная Селин Дион впервые за долгое время появилась на публике
Страдающая болезнью мышц Селин Дион посетила церемонию вручения "Грэмми"
Селин Дион на церемонии вручения "Грэмми". Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Céline Dion
Канадская певица Селин Дион, страдающая обнаруженным недавно синдромом мышечной скованности, появилась на публике впервые за долгое время. Она приняла участие в церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми" в качестве гостя. Об этом сообщила газета Daily Mail.
55-летняя исполнительница поднялась на сцену под овации зала, её сопровождал сын Рене-Шарль Анжелил. Певица вручила награду своей коллеге по цеху Тейлор Свифт, которая одержала победу в номинации "Альбом года", говорится в материале.
Напомним, в декабре 2022 года Life.ru рассказывал о том, что из-за болезни Селин Дион отменила восемь концертов, запланированных на лето 2023-го. Кроме того, артистка на год перенесла намеченное на ближайшую весну выступление. Сестра певицы Клодетт сообщила, что её состояние не облегчают даже лекарства. При этом накануне Дион опубликовала обращение к фанатам и призналась, что скучает по поклонникам, отметив, что ей бы очень хотелось снять фильм о своём недуге. Так певица хочет помочь другим людям, страдающим им.