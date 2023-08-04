Неизлечимо больной Селин Дион перестали помогать лекарства
Сестра неизлечимо больной певицы Селин Дион: Лекарства ей не помогают
У 55-летней Селин Дион синдром мышечной скованности. Фото © Instagram.com (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / celinedion
Легендарной канадской певице Селин Дион, у которой редкая болезнь, не помогают лекарства. Об этом журналистам рассказала её сестра Клодетт. Звезда, которая отменила запланированные на это лето концерты из-за синдрома мышечной скованности, прислушивается к рекомендациям всех первоклассных специалистов по этому заболеванию, но заметного прогресса, к сожалению, пока нет.
"Честно говоря, больше всего ей нужен отдых. Она всегда превосходит саму себя, пытается быть лучше всех. Но однажды ваши сердце и тело попытаются вам что-то сказать, и важно к ним прислушаться", — рассказала Клодетт в интервью газете Le Journal de Montreal.
Синдром мышечной скованности — это заболевание центральной нервной системы, при котором человек никак не может расслабить мышцы, с течением времени, когда заболевание прогрессирует, приступы становятся всё сильнее. Причины болезни науке неизвестны, утверждённых протоколов лечения тоже нет. Чаще всего больным назначают комплекс из физиотерапии, массажа, иглоукалывания, приёма препаратов-миорелаксантов.
Селин Дион, обладающая редким, удивительным голосом, относится к числу самых популярных и успешных певиц мира. Её волшебные композиции звучат даже в самых отдалённых уголках планеты. Искреннее, чувственное исполнение этих потрясающих песен завораживает. The Power of Love, All by Myself, I Surrender — эти и многие другие композиции в исполнении Селин Дион хочется слушать вечно. Но самой известной композицией певицы считается прозвучавшая в фильме "Титаник" песня My Heart Will Go On. Подробную биографию Селин Дион читайте на сайте uznayvse.ru.