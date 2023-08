Неизлечимо больной Селин Дион перестали помогать лекарства

Селин Дион, обладающая редким, удивительным голосом, относится к числу самых популярных и успешных певиц мира. Её волшебные композиции звучат даже в самых отдалённых уголках планеты. Искреннее, чувственное исполнение этих потрясающих песен завораживает. The Power of Love, All by Myself, I Surrender — эти и многие другие композиции в исполнении Селин Дион хочется слушать вечно. Но самой известной композицией певицы считается прозвучавшая в фильме "Титаник" песня My Heart Will Go On. Подробную биографию Селин Дион читайте на сайте uznayvse.ru.