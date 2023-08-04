Неизлечимо больной Селин Дион перестали помогать лекарства

Легендарной канадской певице Селин Дион, у которой редкая болезнь, не помогают лекарства. Об этом журналистам рассказала её сестра Клодетт. Звезда, которая отменила запланированные на это лето концерты из-за синдрома мышечной скованности, прислушивается к рекомендациям всех первоклассных специалистов по этому заболеванию, но заметного прогресса, к сожалению, пока нет.

"Честно говоря, больше всего ей нужен отдых. Она всегда превосходит саму себя, пытается быть лучше всех. Но однажды ваши сердце и тело попытаются вам что-то сказать, и важно к ним прислушаться", — рассказала Клодетт в интервью газете Le Journal de Montreal.

Синдром мышечной скованности — это заболевание центральной нервной системы, при котором человек никак не может расслабить мышцы, с течением времени, когда заболевание прогрессирует, приступы становятся всё сильнее. Причины болезни науке неизвестны, утверждённых протоколов лечения тоже нет. Чаще всего больным назначают комплекс из физиотерапии, массажа, иглоукалывания, приёма препаратов-миорелаксантов.