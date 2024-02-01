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1 февраля, 04:00

Невролог раскрыл жуткие подробности заболевания Селин Дион

Врач Комаров: Редкая болезнь Селин Дион лишила её способности передвигаться

Селин Дион. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / celinedion

Селин Дион. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / celinedion

Канадская певица Селин Дион навсегда утратила способность к передвижению на фоне редчайшего синдрома мышечной скованности, заявил невролог Александр Комаров. По его словам, курс лечения немного облегчает состояние звезды, но полностью исцелиться от этого неврологического заболевания невозможно.

"Синдром появляется в виде повышенного тонуса в мышцах, сниженного объёма движений и сниженной подвижности. Человек не может передвигаться, а может только сидеть или стоять", — отметил врач в беседе с NEWS.ru.

Невролог добавил, что специальные таблетки, инъекции и стимуляторы позволяют локально или системно убрать гипертонус мышц, но ненадолго. В настоящее время науке неизвестны точные причины возникновения этого недуга, а следовательно, отсутствует и лечение.

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Напомним, Селин Дион ошарашила поклонников известием о болезни в декабре 2022 года, отменив запланированные концерты. Со временем артистке перестали помогать и лекарства.

Илья Пушкарев
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