Невролог раскрыл жуткие подробности заболевания Селин Дион

Канадская певица Селин Дион навсегда утратила способность к передвижению на фоне редчайшего синдрома мышечной скованности, заявил невролог Александр Комаров. По его словам, курс лечения немного облегчает состояние звезды, но полностью исцелиться от этого неврологического заболевания невозможно.

"Синдром появляется в виде повышенного тонуса в мышцах, сниженного объёма движений и сниженной подвижности. Человек не может передвигаться, а может только сидеть или стоять", — отметил врач в беседе с NEWS.ru.