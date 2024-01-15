Россиянин придумал себе "синдром пустого носа" и решил уйти из жизни

Менеджер из Москвы посчитал, что у него появился "синдром пустого носа" после пластической операции, и впал в депрессию. Как сообщает сайт MK.ru, мужчина решил свести счёты с жизнью.

Работнику сотовой компании успешно провели операцию на носу с целью облегчить дыхание ещё летом 2022 года. Однако вскоре пациента стали преследовать навязчивые мысли — якобы процедуру ему сделали неправильно и вырезали лишнюю часть тканей, из-за чего появился так называемый синдром пустого носа. Так называется ситуация, при которой внутренняя полость органа дыхания повреждается из-за излишнего хирургического удаления носовых раковин.

Оперирующий доктор заверил, что операция прошла успешно и никаких патологий нет. Но москвича продолжала мучить тревога, он впал в депрессию и позднее обратился к психотерапевту, который выписал ему антидепрессанты. В декабре 2023 года эмоциональное самочувствие мужчины обострилось. Он пробыл на лечении в психоневрологическом диспансере около месяца. В это время супруга пациента нашла дома записку, в которой муж обвинял в своей смерти врача, "сделавшего неправильную операцию".

Уточняется, что москвича выписали из клиники 11 января, сразу после чего он крепко выпил и попытался свести счёты с жизнью. На следующий день мужчину в бессознательном состоянии дома в кровати обнаружили родственники и вызвали врачей. Он пришёл в себя 15 января, но всё ещё находится в критическом состоянии.