Фанатка пластических операций погибла под ножом мужа-хирурга

Мать троих детей, 33-летняя Хиллари Браун из Флориды, скончалась, когда её муж — известный хирург Бен — делал ей очередную пластическую операцию. Как пишет Daily Mail, сейчас доктор находится под следствием.

Хиллари Браун до вмешательства пластических хирургов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / hillarybrown.rps

Когда на операционном столе у женщины остановилось сердце, супруг вызвал 911 и попытался реанимировать пациентку, но та впала в кому. Через неделю врачи констатировали у неё смерть мозга и отключили от аппаратов.

Мужчину взяли под следствие, свою вину он не признал. Врачи полагают, что смерть американки могла случиться из-за передозировки лекарственными препаратами.