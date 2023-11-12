Бразильская модель и подруга Неймара хотела откачать жир с колен, но умерла под ножом хирурга

Модель и телеведущая из Бразилии Луана Андраде умерла во время липосакции. О трагической смерти 29-летней звезды сообщил её друг — футболист саудовского "Аль-Хиляля" бразилец Неймар.

Луана Андраде. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / luandradel

"Печальный день с двумя плохими новостями. Во-первых, нападение на родителей Бру (девушка спортсмена Бруна Бьянкарди. — Прим. Лайфа), но, слава богу, всё в порядке. Во-вторых, смерть моей подруги. Мои соболезнования всей её семье, пусть бог примет Луану с распростёртыми объятиями", — написал он в соцсети.

Как пишет New York Post, Андраде хотела откачать жир со своих коленей, который якобы мешал ей строить карьеру. Она обратилась в частную клинику в Сан-Паулу. Прямо на операционном столе женщина скончалась от остановки сердца. Как установила экспертиза, причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии.