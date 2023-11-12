Бразильская модель и подруга Неймара хотела откачать жир с колен, но умерла под ножом хирурга
Подруга Неймара умерла во время операции по липосакции в Бразилии
Луана Андраде. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / luandradel
Модель и телеведущая из Бразилии Луана Андраде умерла во время липосакции. О трагической смерти 29-летней звезды сообщил её друг — футболист саудовского "Аль-Хиляля" бразилец Неймар.
Луана Андраде. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / luandradel
"Печальный день с двумя плохими новостями. Во-первых, нападение на родителей Бру (девушка спортсмена Бруна Бьянкарди. — Прим. Лайфа), но, слава богу, всё в порядке. Во-вторых, смерть моей подруги. Мои соболезнования всей её семье, пусть бог примет Луану с распростёртыми объятиями", — написал он в соцсети.
Как пишет New York Post, Андраде хотела откачать жир со своих коленей, который якобы мешал ей строить карьеру. Она обратилась в частную клинику в Сан-Паулу. Прямо на операционном столе женщина скончалась от остановки сердца. Как установила экспертиза, причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии.
Ранее сообщалось, что в Бразилии злоумышленники ограбили дом матери девушки легендарного Неймара — члена футбольной команды саудовского "Аль-Хиляля". Грабители ворвались в дом в городе Котия в штате Сан-Паулу. В это время там находились родители девушки нападающего Бруны Бьянкарди. Женщине заткнули рот, наставили на неё и мужа пистолет. Полиция задержала одного из преступников.