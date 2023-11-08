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8 ноября, 09:47

У Неймара пытались похитить новорождённую дочь

O Globo: В Бразилии злоумышленники обчистили дом родителей девушки Неймара

<p>Футболист Неймар с девушкой Бруной Бьянкарди. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / neymarjrsiteoficial</p>

Футболист Неймар с девушкой Бруной Бьянкарди. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / neymarjrsiteoficial

В Бразилии злоумышленники ограбили дом матери девушки легендарного Неймара — члена футбольной команды саудовского "Аль-Хиляля". Об инциденте сообщает O Globo.

По информации издания, грабители ворвались в дом в городе Котия в штате Сан-Паулу. В это время там находились родители девушки нападающего Бруны Бьянкарди. Женщине заткнули рот, наставили на неё и мужа пистолет.

"Они держали в заложниках мать Бруны, спрашивали, где она, где ребёнок", — заявил полицейский.

Злоумышленники похитили украшения, часы и сумки на общую сумму 120 тысяч долларов. К счастью, одного грабителя удалось поймать. Сотрудники правоохранительных органов установили личность второго злодея, третий успел скрыться. Сам Неймар и Бьянкарди в социальной сети сообщили, что с ними всё хорошо. Возлюбленная футболиста написала, что грабители взяли в заложников её родителей, однако сама девушка, её дочка и сестра там не живут.

7 октября у Неймара и Бьянкарди родилась дочь Мавия. У футболиста также есть сын от бывшей девушки, родившийся в 2011 году.

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Дарья Нарыкова
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