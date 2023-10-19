Неймар получил разрыв крестообразной связки и на полгода выбыл из футбола
Неймар. Обложка © X / Fabrizio Romano
Форвард бразильской сборной по футболу Неймар получил тяжёлую травму в матче с командой Уругвая. Встреча проходила в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года.
"Неймар прошёл клинические и визуализирующие обследования, которые подтвердили разрыв передней крестообразной связки и мениска в левом колене", — заявила пресс-служба Бразильской конфедерации футбола, добавив, что спортсмену предстоит операция.
По данным клуба "Аль-Хиляль", за который именитый спортсмен играет вне сборной, 31-летний нападающий надолго выбыл из строя. Восстановление после травмы займёт у него от нескольких месяцев до полугода, сказано в сообщении.
Схожая неприятность в начале октября настигла и игрока британского ФК "Шеффилд Юнайтед" Криса Бэшема. На одном из матчей спортсмен получил открытый перелом голеностопа. Поле полузащитник покинул на носилках.