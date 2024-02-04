"Я приняла решение": Неизлечимо больная Селин Дион опубликовала трогательное послание для фанатов

Певица Селин Дион, у которой в 2022 году обнаружили синдром мышечной скованности (редкое неврологическое заболевание), обратилась с трогательным посланием к своим слушателям. Состояние дивы стремительно ухудшается: ей становится всё труднее петь, равно как и воспринимать любые резкие звуки, ведь они вызывают неприятные ощущения в мышцах.

В своём обращении в социальной сети Дион призналась, что соскучилась по поклонникам и очень хотела бы снять фильм о своём заболевании. Так певица хочет помочь другим людям, страдающим от него.

"Я осознала, насколько мне не хватает возможности видеться с моими слушателями. За время своего отсутствия я приняла решение, что задокументирую эту часть своей жизни, попытаюсь повысить осведомлённость общества об этом малоизвестном заболевании, чтобы помочь другим людям, которые страдают от него", — написала Селин.

Документальный фильм о своей редкой болезни певица планирует выпустить онлайн, назвав его "Я есть: Селин Дион".