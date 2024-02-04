"Я приняла решение": Неизлечимо больная Селин Дион опубликовала трогательное послание для фанатов
Селин Дион пообещала поклонникам снять фильм о своей болезни
Певица Селин Дион. Обложка © ТАСС / Boissinot Jacques / CP / ABACA
Певица Селин Дион, у которой в 2022 году обнаружили синдром мышечной скованности (редкое неврологическое заболевание), обратилась с трогательным посланием к своим слушателям. Состояние дивы стремительно ухудшается: ей становится всё труднее петь, равно как и воспринимать любые резкие звуки, ведь они вызывают неприятные ощущения в мышцах.
В своём обращении в социальной сети Дион призналась, что соскучилась по поклонникам и очень хотела бы снять фильм о своём заболевании. Так певица хочет помочь другим людям, страдающим от него.
"Я осознала, насколько мне не хватает возможности видеться с моими слушателями. За время своего отсутствия я приняла решение, что задокументирую эту часть своей жизни, попытаюсь повысить осведомлённость общества об этом малоизвестном заболевании, чтобы помочь другим людям, которые страдают от него", — написала Селин.
Документальный фильм о своей редкой болезни певица планирует выпустить онлайн, назвав его "Я есть: Селин Дион".
Ранее невролог объяснил, чем коварна болезнь, которой страдает Дион. Дело в том, что певица навсегда утратила способность к передвижению на фоне редчайшего синдрома мышечной скованности. Курс лечения немного облегчает состояние звезды, но полностью исцелиться от этого неврологического заболевания невозможно.