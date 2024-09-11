Почему ни одно государство не может себе позволить флаг фиолетового цвета

Флаг является не только символом страны, но и её ценностей. Как правило, каждый оттенок и символ имеют определённое значение. Наверняка вы замечали, что чаще всего на государственных флагах повторяются одни и те же цвета: жёлтый, красный, синий, зелёный, чёрный и белый. Но некоторые цвета полностью игнорируются. Так, например, на государственной символике не бывает фиолетового цвета, хотя с давних времён он ассоциировался с богатством и благополучием. Так почему же про него все забыли? Life.ru расскажет, по каким причинам ни одно государство не может позволить себе флаг фиолетового цвета.

Значение фиолетового цвета

Что означает фиолетовый цвет и почему его выбирали аристократы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anna Mente

Давайте разберёмся, что же на самом деле означает фиолетовой цвет. Оказывается, он — самый сложный цвет, который несколько сотен лет привлекал внимание людей и вызывал массу споров. Дело в том, что многие люди считали этот цвет символом королевской власти, аристократии, богатства и благополучия. У такого мнения, безусловно, были свои причины, о которых мы расскажем позже. Но также пурпурный цвет всегда называли самым загадочным и мистическим. Ведьмы, шаманы и предсказатели нередко упоминали, что именно фиолетовый является символом магии. Помимо того, бытует мнение, что этот цвет символизирует старость и угасание и способен принести человеку печаль. Ни один другой оттенок не имеет столько значений. Так, одной из причин, почему страны не выбирали для своих флагов фиолетовый цвет, является его неоднозначное толкование.

Почему в Средние века был дефицит фиолетового цвета

Фиолетовый цвет — роскошь, доступная избранным. Фото © Шедеврум

Второй важной причиной отказа от фиолетового цвета стала его космическая цена. Да-да, до XIX века фиолетовая краска стоила очень дорого. Позволить себе пурпурные наряды могли только богатейшие люди и королевские особы, и то по праздникам. Именно поэтому этот цвет считался символом достатка и аристократии, ведь увидеть его можно было только на высших слоях общества.

Из чего делали фиолетовую краску в Средние века

В Средние века фиолетовую краску делали с помощью моллюсков. Фото © Wikipedia / Tamorlan

Процесс получения фиолетовой краски был долгим и сложным, чем и объясняется высокая цена. Удивительно, но этот цвет добывали благодаря определённому виду моллюсков, которые после поимки перерабатывались по специальной технологии. Чтобы получить 100 грамм пурпурного красителя, требовалось не менее 10 тысяч моллюсков. Также стоит отметить, что нужный вид обитал лишь в городах Тир и Сидон, это побережье Средиземного моря. В XIX веке, к счастью, ситуация изменилась и химик Уильям Генри Перкин придумал синтетический фиолетовый краситель, благодаря чему спас жизни миллионов моллюсков и кошельки покупателей. Тем не менее к тому времени большинство стран всё же не смогли позволить себе флаги с фиолетовыми элементами.

На каких трёх флагах есть фиолетовый цвет

Флаг Токио — самый фиолетовый флаг в мире. Фото © Shutterstock / FOTODOM / OsmaretoBR

Столица Японии Токио, кажется, не прочь похвастаться своим благополучием, ведь она не просто добавила на символ пурпурные элементы, а сделала весь флаг фиолетового цвета с белым солнцем посередине. Также найти таинственный оттенок можно на флаге Доминиканы, на котором изображена фиолетовая птица, и на флаге Никарагуа, где изобразили радугу.