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11 сентября, 15:40

Какие 5 фраз никогда не прозвучат от женщины, если вы в здоровых отношениях

Не только девушки могут остро воспринимать какие-то слова в свой адрес. Сильная половина человечества тоже не выносит определённых фраз от второй половинки. Что не говорят в здоровых отношениях?

Безобидные слова или неосторожно выбранные фразы, сказанные в адрес благоверного, могут не только насторожить мужчину, но и сильно его оттолкнуть от женщины. Вопреки расхожему мнению, что представителей сильного пола сложно чем-то задеть, есть достаточно поводов, чтобы это сделать. Поэтому прежде, чем сказать, нужно несколько раз подумать. Какие фразы могут оттолкнуть мужчину?

Фраза: «Ты должен»

Эти фразы бесят всех мужчин, женщинам нельзя их произносить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Эти фразы бесят всех мужчин, женщинам нельзя их произносить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Эта фраза воспринимается остро как в близких, так и в приятельских отношениях. Установка, что он мужчина, он должен, — не более чем навязанный стереотип. Фраза, как объясняет кандидат психологических наук, имеет принудительно-потребительский окрас: «Слова обязывают мужчину на какие-то поступки, которые он делать не хочет и не должен». Как правило, реакция на эту фразу у мужской половины человечества сразу защитная, а нередко и агрессивная. Приятнее делать что-то по своему личному желанию, а не в принудительном порядке.

Фраза: «Сама справлюсь»

Фраза, которая на языке мужчины означает: «Ты мне не нужен, потому что я и сама всё могу». Чаще всего партнёр предлагает помощь потому, что хочет проявить внимание или быть полезным, таким образом убеждаясь в своей нужности.

Если предложение помощи раз за разом отклоняют, аргументируя это собственными возможностями, мужчину это сначала задевает, потом лишает инициативности, а затем и вовсе отталкивает от женщины.

Елена Ярикова

Кандидат психологических наук, психолог

Если предложение помощи раз за разом отклоняют, аргументируя это собственными возможностями, мужчину это сначала задевает, потом лишает инициативности, а затем и вовсе отталкивает от женщины.
Если предложение помощи раз за разом отклоняют, аргументируя это собственными возможностями, мужчину это сначала задевает, потом лишает инициативности, а затем и вовсе отталкивает от женщины.

Фраза: «Твои родители такие…»

Почему словом можно не только ранить, но и убить всю любовь партнёра. Фото © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Почему словом можно не только ранить, но и убить всю любовь партнёра. Фото © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

«Опять к своей маме поехал?», «Вечно твой отец…» — вопрос родителей является неприкосновенным, нравятся ли они второй половине или нет. Любые выпады в сторону близких не могут оставаться незамеченными, даже если визуально мужчина хочет сгладить острую тему и не проявляет острой реакции. «Да, партнёр уже вырос и уже не является маленьким, но это не означает, что он не должен проявлять заботу, навещать, помогать родителям, какими бы специфическими и особенными они ни были», подмечает психолог.

Фраза: «А муж подруги…»

Этими словами женщина хочет мотивировать мужчину, чтобы он был лучше / заботливее / богаче. Но на самом деле кроме разочарования и недоумения — зачем тогда вы всё ещё с ним? — эта фраза ничего не приносит.

У мужчины не возникает в этот момент желания измениться или начать вершить дела. Напротив, возникает желание встать и уйти, сказав: «Можешь найти себе того, кто тебе подходит».

Елена Ярикова

Кандидат психологических наук, психолог

У мужчины не возникает в этот момент желания измениться или начать вершить дела. Напротив, возникает желание встать и уйти, сказав: «Можешь найти себе того, кто тебе подходит».
У мужчины не возникает в этот момент желания измениться или начать вершить дела. Напротив, возникает желание встать и уйти, сказав: «Можешь найти себе того, кто тебе подходит».

Фраза: «Ты где был?»

Забудьте про эти токсичные фразы, если хотите жить долго и счастливо вместе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dikushin Dmitry

Забудьте про эти токсичные фразы, если хотите жить долго и счастливо вместе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dikushin Dmitry

Как рассказывает Life.ru кандидат психологических наук, психолог Елена Ярикова, сама постановка вопроса напоминает детско-родительские отношения. «Где женщина в позиции требовательной мамы, а мужчина — провинившийся ребёнок». Помимо того что такая постановка вопроса не предполагает вообще доверия в отношениях, она также лишает мужчину личного пространства и ощущения свободы, которая так для него важна.

А если от вашей второй половинки таких фраз в разговоре не прилетает, но отношения с ней всё равно какие-то странные, то скорее проверьте вашу совместимость по гороскопу. Life.ru как раз недавно рассказывал про самых худших жён по знаку зодиака.

Как понять уровень интеллекта человека? Достаточно посмотреть на его год рождения
Как понять уровень интеллекта человека? Достаточно посмотреть на его год рождения
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ArtFamily, pathdoc, © Freepik

Ольга Годуненко
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