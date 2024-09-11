Какие 5 фраз никогда не прозвучат от женщины, если вы в здоровых отношениях

Безобидные слова или неосторожно выбранные фразы, сказанные в адрес благоверного, могут не только насторожить мужчину, но и сильно его оттолкнуть от женщины. Вопреки расхожему мнению, что представителей сильного пола сложно чем-то задеть, есть достаточно поводов, чтобы это сделать. Поэтому прежде, чем сказать, нужно несколько раз подумать. Какие фразы могут оттолкнуть мужчину?

Фраза: «Ты должен»

Эти фразы бесят всех мужчин, женщинам нельзя их произносить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Эта фраза воспринимается остро как в близких, так и в приятельских отношениях. Установка, что он мужчина, он должен, — не более чем навязанный стереотип. Фраза, как объясняет кандидат психологических наук, имеет принудительно-потребительский окрас: «Слова обязывают мужчину на какие-то поступки, которые он делать не хочет и не должен». Как правило, реакция на эту фразу у мужской половины человечества сразу защитная, а нередко и агрессивная. Приятнее делать что-то по своему личному желанию, а не в принудительном порядке.

Фраза: «Сама справлюсь»

Фраза, которая на языке мужчины означает: «Ты мне не нужен, потому что я и сама всё могу». Чаще всего партнёр предлагает помощь потому, что хочет проявить внимание или быть полезным, таким образом убеждаясь в своей нужности.

Если предложение помощи раз за разом отклоняют, аргументируя это собственными возможностями, мужчину это сначала задевает, потом лишает инициативности, а затем и вовсе отталкивает от женщины. Елена Ярикова Кандидат психологических наук, психолог

Фраза: «Твои родители такие…»

Почему словом можно не только ранить, но и убить всю любовь партнёра. Фото © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

«Опять к своей маме поехал?», «Вечно твой отец…» — вопрос родителей является неприкосновенным, нравятся ли они второй половине или нет. Любые выпады в сторону близких не могут оставаться незамеченными, даже если визуально мужчина хочет сгладить острую тему и не проявляет острой реакции. «Да, партнёр уже вырос и уже не является маленьким, но это не означает, что он не должен проявлять заботу, навещать, помогать родителям, какими бы специфическими и особенными они ни были», — подмечает психолог.

Фраза: «А муж подруги…»

Этими словами женщина хочет мотивировать мужчину, чтобы он был лучше / заботливее / богаче. Но на самом деле кроме разочарования и недоумения — зачем тогда вы всё ещё с ним? — эта фраза ничего не приносит.

У мужчины не возникает в этот момент желания измениться или начать вершить дела. Напротив, возникает желание встать и уйти, сказав: «Можешь найти себе того, кто тебе подходит». Елена Ярикова Кандидат психологических наук, психолог

Фраза: «Ты где был?»

Забудьте про эти токсичные фразы, если хотите жить долго и счастливо вместе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dikushin Dmitry

Как рассказывает Life.ru кандидат психологических наук, психолог Елена Ярикова, сама постановка вопроса напоминает детско-родительские отношения. «Где женщина в позиции требовательной мамы, а мужчина — провинившийся ребёнок». Помимо того что такая постановка вопроса не предполагает вообще доверия в отношениях, она также лишает мужчину личного пространства и ощущения свободы, которая так для него важна.