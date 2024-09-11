Ветераны СВО рассказали, зачем идут на фронт. И дело тут не в патриотизме

Уже не первый год наша страна находится в рамках военной операции. Конечно, этот период стал тяжёлым для всех граждан России. Многие мужчины ушли на фронт: кто-то по призыву, а кто-то добровольно. Их смелости и храбрости не перестают удивляться, но бойцы сами не считают себя героями, ведь полагают, что это их долг. Ветераны СВО признались, чем они руководствовались, принимая решение отправиться воевать и зачем снова возвращались на линию огня даже после ранений. В этой статье мы расскажем об историях настоящих людей, прошедших через военные действия.

Пережил Чечню и отправился на Украину

Добровольцы на СВО: Почему мужчины сами решают поехать воевать. Фото © ТАСС / Алексей Белкин

42-летний Сергей из Тюмени сразу же отправился на СВО, как узнал о начале конфликта. Мужчина признался, что ему нравится служить. Он прошёл через две чеченские войны, но потом стал жить жизнью обычного гражданского человека и работать в нефтяной сфере. Когда началась специальная военная операция, Сергей принял решение ехать воевать. Больше всего мужчину пугала неизвестность, поэтому он хотел понимать всю ситуацию и быть её свидетелем. Сергей уверяет, что таких, как он, военные действия затягивают, именно поэтому мужчина так хотел вновь ощутить автомат в руках. Семье Сергей сначала сказал, что поехал в командировку по работе. После возвращения со СВО он принял решение, что отправится туда вновь. Причиной тому — боевые товарищи, которым Сергей дал обещание, что не бросит их.

Бросил Высшую школу экономики и хочет вернуть захваченные территории

Что на самом деле подталкивает людей идти на фронт? Фото © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Студент одного из лучших московских вузов Максим добровольцем отправился на специальную военную операцию. На третьем курсе молодой человек вместе со своим сокурсником принял решение взять академический отпуск и отправиться в зону боевых действий. Он признался, что хотел помочь освободить территории, чтобы у людей была возможность нормально жить, ходить в школы, университеты, театры и кино. Максим не скрывает, что долго готовился морально и физически, но всё же сделал этот шаг. Ему удалось вернуться к семье живым, но потом он вновь стал задумываться о том, чтобы уехать на СВО.

Оставил бизнес ради мирного неба над головой

Оставляют семью и работу ради служения Родине. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Кирилл Белобородов из Татарстана без раздумий ушёл на фронт. Несмотря на свой бизнес и отсутствие боевого опыта, мужчина не стал придумывать причины, чтобы не идти на СВО, когда ему принесли повестку. Кирилл признаётся, что отправился воевать ради мирного неба над головой. Также парень осознавал, что все не могут отлынивать и кому-то придётся идти и сражаться за страну, иначе она рано или поздно развалится. Первое время боец пытался вести бизнес удалённо, однако вскоре понял, что теперь ценности абсолютно другие и на рабочие звонки лучше не отвлекаться.

Ушёл на СВО во имя будущего детей

Почему пошёл на СВО: настоящие причины подписания военных контрактов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / aprilante

Алексей из Воронежской области подписал контракт и ушёл добровольцем на СВО ради будущего своих детей. Он с женой воспитывает дочь и троих сыновей. Мужчина уверен, что сейчас особенно необходимо защищать интересы России. Если все откажутся сражаться, то мир никогда не настанет, а подрастающее поколение будет жить и постоянно опасаться врагов. Алексей раньше служил в Санкт-Петербурге в разведсвязи, поэтому его знания пригодились в зоне боевых действий для выполнения сложных задач.