Кармический год Змеи 2025: Что означает, к чему готовиться и как встречать

2025 год пройдёт под покровительством китайской Змеи, которая является одним из самых неоднозначных представителей восточного календаря. Миру стоит готовиться к переменам, которые нагрянут уже в первые месяцы нового года. О том, каким станет 2025 год, какие опасности и сюрпризы приготовила Змея и как исправить ошибки 2024-го, читайте в статье Life.ru.

Характеристика Зелёной Деревянной Змеи

2025 год — год Зелёной Деревянной Змеи: характеристика животного. Фото © Freepik / AI

2025 год станет годом Зелёной Деревянной Змеи. Восточные народы говорят, что это животное славится своей мудростью и хитростью. Именно Змея является символом ума и постоянства. Она предпочитает избегать конфликтных ситуаций и никогда не нападает первой. В природе это животное может быть опасным для человека, однако просто так змея никогда не укусит, только если ей будет угрожать опасность. Зелёный цвет покровителя 2025 года по китайскому календарю указывает на спокойствие, гибкость и податливость пресмыкающегося, а также он символизирует гармонию, мир и спокойствие. Змея не любит перемены, поэтому в 2025 году неожиданных сюрпризов не будет.

Когда наступит год Змеи по восточному календарю

Новый год по нашему календарю наступает раньше, чем по восточному, поэтому 1 января всё ещё будет продолжаться время Дракона. Год Змеи по китайскому календарю начнётся 29 января. В этом году Змея соответствует стихии дерева и зелёному цвету. Напомним, что всего в восточном календаре пять стихий: металл, вода, огонь, земля и дерево. Каждый год стихии чередуются и привносят дополнительные черты в характер одного из двенадцати животных, которое вступает в силу.

Каким будет 2025 год: опасные периоды

Год Зелёной Деревянной Змеи принесёт два опасных периода. Фото © Freepik / vecstock

Несмотря на то что Зелёная Змея не любит перемен и конфликтов, иногда она может вредничать и устраивать людям встряску. Самые опасные периоды в 2025 году ждут человечество в первой и третьей четверти года. В это время стоит проявлять внимательность к окружающему миру и событиям, которые происходят. Также не стоит совершать дорогостоящие покупки и рисковать здоровьем в 2025 год Зелёной Змеи. Во второй и четвёртой четверти года можно спокойно наслаждаться жизнью, работать в удовольствие, создавать новые проекты или же отправиться в отпуск, чтобы восстановить энергию.

Как правильно встречать год Змеи, чтобы привлечь удачу

Главные символы 2025 года: как украсить дом и в каком цвете встречать Новый год. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Impact Photography

Где отмечать Новый год

Змея любит приятные компании и веселье, поэтому смело можете встречать Новый год с друзьями и близкими, устроить вечеринку дома или отправиться в красивый ресторан. Главное, чтобы место было уютным. Также не стоит выяснять отношения и ссориться, ведь символу года это точно не понравится.

В каком цвете встречать год Зелёной Деревянной Змеи

Как подготовиться к году Зелёной Деревянной Змеи? Выбирайте наряды в изумрудных оттенках. Фото © Freepik / Lookstudio

В этом году строгих ограничений в цветовой гамме не будет, так как змеи в природе бывают самых различных окрасов. Идеально для праздника подойдёт наряд в изумрудном или травянистом оттенке. Единственный цвет, которого стоит избегать в новом году, — красный, так как он является символом стихии огня, а она совсем не дружит с деревом. Мужчинам лучше всего выбрать костюм в молочном, сером или коричневом цвете.

Как украсить дом

В доме в этом году следует создать уютную атмосферу. Новогодние украшения лучше всего выбирать в спокойных оттенках. Также прекрасным решением для декора станут игрушки и композиции из натурального дерева. Слишком ярких цветов и пёстрых принтов стоит избегать, ведь дома должно быть комфортно и спокойно.

Как исправить ошибки 2024 года

Кармический год Змеи 2025 подарит новые возможности. Фото © Freepik / cookie_studio

Змея не любит ворошить прошлое, поэтому о нём лучше забыть. Скорее всего, исправить ошибки в новом году уже не получится, однако настанет время для новых возможностей. Не стоит переживать из-за того, что уже случилось, и поддаваться эмоциям. Лучше всего — думать головой. Тогда вы сможете добиться успеха. Также не стоит забывать про хитрость и расчётливость — они помогут достичь поставленных целей. Главное, чтобы ваши действия не нанесли вред другим людям, иначе карма рано или поздно заставит отрабатывать прегрешения.