Хамбо-лама прожил в могиле 75 лет, а теперь предсказал появление человека, который спасёт мир

Хамбо-лама прославился тем, что прожил в могиле больше 75 лет. Монах ушёл в глубокую медитацию и просветлялся, а его тело оставалось нетленным. Три монаха, которым поручено следить за телом, смогли установить с великим хамбо связь и расшифровать его пророчества. Одно из предсказаний кажется одновременно странным и воодушевляющим. Отметим, что многие пророчества хамбо-ламы сбывались и оказывались очень точными. Life.ru рассказывает, кто такой хамбо-лама, что он предсказал и почему к сигналам монаха стоит прислушаться.

Кто такой монах хамбо-лама

Монах хамбо-лама просидел в могиле больше 100 лет, а его тело не изменилось. Фото © YouTube / Алексей Козлов

Даши-Доржо Итигэлов или, как его называют, хамбо-лама, с 1911 по 1917 год являлся главой буддистов Восточной Сибири. В 1927 году монах решил буквально похоронить себя заживо. Он собрал учеников, сел в позу лотоса и велел им читать специальную молитву об умершем. Даши-Доржо сказал, чтобы его тело навестили через 30 лет и через 75 лет. Когда ученики закончили читать молитву, их учитель уже погрузился в нирвану. С одной стороны, он не умирал, с другой, все признаки смерти были. Его похоронили в кедровом кубе в той же позе, в которой он покинул этот мир.

Нетленное тело бурятского монаха

В 1955 году согласно завещанию тело монаха извлекли из могилы, чтобы сменить одежду и провести необходимые обряды. Удивительно, но спустя долгие годы физическое состояние старца практически не изменилось, его тело было нетленным. После всех необходимых процедур монаха вновь поместили в могилу. Второй раз его извлекли в 1973 году и снова убедились в сохранности тела. В 2008 году хамбо-ламу переместили в его освящённый дворец, где он находится по сей день.

Как хамбо-лама делает свои предсказания

Предсказание нетленного монаха о человеке, который уже пришёл, чтобы спасти мир. Фото © YouTube / Алексей Козлов

Как хамбо-лама делает свои предсказания? Несмотря на то что почти 100 лет древний монах не подаёт признаков жизни, он может передавать определённые сигналы. За телом хамбо-ламы смотрят три его ученика, которые могут получать особые сообщения от бурятского провидца. Некоторые сигналы кажутся набором символов, но эксперты нашли способ их расшифровывать.

Предсказание хамбо-ламы о человеке, который спасёт мир

18 мая 2024 года нетленный монах передал своим смотрителям новое пророчество, которое звучит так: «Человек установил связь с учителем. Сверхъестественные способности пришли к нужному. Он обладает силой и способностью освещать планету. Драгоценному учителю совершается подношение». Служители дворца хамбо-ламы утверждают, что монах говорит о том, что человек, которому суждено спасти мир, уже пришёл, но о нём просто никто не знает. Чуть позже, в августе этого года, провидец передал сигналы, в которых предсказал, что шесть существ думают о новом спасителе. Эксперты предположили, что речь идёт о мировых лидерах, в числе которых президент России, США, Индии, Китая.

Какие предсказания Даши-Доржо уже сбылись

Монах хамбо-лама предсказал покушение на Дональда Трампа в июле 2024 года. Фото © ТАСС / АР

13 июля 2024 года бурятский монах вновь вышел на связь со своими последователями и передал им послание: «Возникли сплетни, здесь задуманные дела воплотятся». Можно было бы долго гадать, что имеет в виду старец, но ждать не пришлось, ведь в этот же день произошло покушение на Дональда Трампа.