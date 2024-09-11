Усекновение главы Иоанна Предтечи: почему этот день — важный праздник для православных 11 сентября православные верующие отмечают день Усекновения главы Иоанна Предтечи, который является важным праздником и несёт в себе особый смысл. 11 сентября, 05:00 11 сентября День Усекновения главы Иоанна Предтечи: почему это День трезвости. Обложка © Wikipedia / Massimo Stanzione

Сегодня православные христиане будут отмечать один из главных церковных праздников. Как известно, 11 сентября — это Усекновение главы Иоанна Предтечи. В эту дату вспоминают смерть пророка, который некогда крестил Иисуса в реке Иордан и готовил людей к приходу Спасителя. Life.ru расскажет, с чем связан праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи, что принято делать в этот день и зачем всем идти в храм.

Когда отмечается день Усекновения главы Иоанна Предтечи

Что значит праздник Иоанна Предтечи: 11 сентября вспоминают казнь великого пророка. Фото © ТАСС / Сергей Метелица

В отличие от многих других церковных праздников, день Усекновения главы Иоанна Предтечи каждый год отмечается в одну и ту же дату — 11 сентября. В народе этот праздник всегда почитался и отмечался с размахом, торжественно. В этом году праздник выпадает на среду, но будний день не повод не вспомнить о жертве великого пророка.

Как рассказывает Life.ru священник Сергий Муравьёв, день Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября — это всё же праздник. Несмотря на то что глава была усечена, православные христиане торжествуют в этот день, ожидая не радости этой конечной жизни, а радости жизни бесконечной. «И подвиг Крестителя Иоанна для нас для всех является большим примером», — подчёркивает священнослужитель.

История праздника

Что за праздник такой, отмечаемый Церковью 11 сентября? Сейчас православные верующие чтут событие, которое произошло почти две тысячи лет назад, но мало кто знает настоящую историю возникновения праздника. Как произошло Усекновение главы Иоанна Предтечи? Случилось это из-за нетрезвого царя, который не мог себя контролировать. На самом деле причиной стала семейная драма, к которой, на первый взгляд, пророк был совсем непричастен.

Правители Иудеи и по совместительству родные братья Ирод и Филипп не смогли поделить женщину. Однажды Филипп решил продать свою часть владения Иудеей Ироду и отойти от правления, уехав в Рим в поисках спокойной жизни. Его жена Иродиада никак не могла смириться со статусом обычной женщины, хоть и очень богатой. Когда в Рим приехал Ирод, Иродиада не упустила момент и соблазнила брата мужа. Безвольный царь тайком выкрал жену Филиппа и увёз в Иудею.

Как произошло Усекновение главы Иоанна Предтечи? Фото © Wikipedia / Ruicon.ru

Жители Иудеи сплетничали об этом на каждом углу, но больше всех осуждал поступок царя пророк Иоанн Предтеча. Иродиада уговорила Ирода посадить пророка в темницу, чтобы тот не смел осуждать царских особ. Тем не менее Ирод очень уважал Крестителя и периодически беседовал со своим пленником, что очень беспокоило Иродиаду, ведь её могли запросто выгнать из города.

В день рождения царя Иродиада привезла свою дочь Саломею из Рима и попросила станцевать перед опьяневшими гостями. Ироду очень понравился такой подарок, и он пообещал выполнить любую просьбу девочки. Недолго думая, Саломея, по приказу матери, попросила казнить пророка Иоанна. Царь опечалился, но всё же исполнил её желание. Голову Предтечи принесли в зал, где проходило торжество, на блюде. Виной этому ужасному преступлению против великого человека стал алкоголь, который затмил разум и даже сердце царя.

Сколько ужасных и непоправимых вещей в нашей жизни совершается именно из-за алкоголя, в пьяном состоянии! Дьявол уловляет человека и делает его послушным своей злой воле именно через спиртное. Понимая это, ежегодно 11 сентября Церковь совершает особый молебен о страждущих недугом винопития и призывает всех своих верных чад быть внимательными к себе и не попадать в лапы зелёного змия. Михаил Проходцев Настоятель строящегося храма в честь святой Блаженной Матроны Московской, иерей

Что можно и чего нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи

Приметы 11 сентября: Почему в день Усекновения главы Иоанна Предтечи нельзя есть красные круглые продукты? Фото © Life.ru.

В праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи всем верующим рекомендуют посетить храм и отстоять службу. Можно совершить Крестный ход. Также в этот день необходимо держать строгий пост в память о великом пророке, который долгие годы жил в пустыне и отказывался от еды. В пищу можно употребить картофель в мундире и хлеб. Также всем верующим разрешается немного поработать на огороде, но запрещается копать. Лучше всего заняться поливом растений.

Чего нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи: пить спиртное,

пользоваться ножами и вилками,

брать в руки острые и колющие предметы,

убирать,

проводить шумные застолья и гуляния,

играть свадьбы.

Храм Усекновения главы Иоанна Предтечи

Собор Усекновения главы Иоанна Предтечи в Коломенском. Фото © ТАСС / Алексей Зотов

Храм Усекновения главы Иоанна Предтечи находится в районе Нагатинский Затон и расположен рядом с музеем-заповедником «Коломенское». Это единственный, помимо собора Василия Блаженного, многостолпный храм, который сохранился до наших дней. Он выполнен симметрично и представляет собой группу из пяти отдельно стоящих восьмигранных столпов. У каждого имеется свой выход и даже алтарь. Храм является действующим, и в нём часто проводятся церковные службы, поэтому в день Усекновения главы Иоанна Предтечи каждый желающий может посетить это историческое место.

Икона Усекновения главы Иоанна Предтечи

Икона Усекновения главы Иоанна Предтечи дошла на Русь из средневековой Византии. Фото © Azbyka.ru

Существуют несколько видов икон, которые изображают Усечение главы Иоанна Предтечи. В средневизантийский период пророка изображали склонившимся над блюдом в пустыне, а позади него рисовали воина с мечом. Также главу пророка нередко писали отдельно от остального тела. В Древней Руси широкое распространение получила икона, на которой глава Иоанна Предтечи изображалась в чаше на фоне храма, а по обе стороны от неё стояли монахи, священнослужители и император Константин.

К сожалению, этот праздник отмечается по случаю казни великого пророка, но ежегодно тысячи верующих молятся святому и чтят его память и его жертву. Как рассказывает священник Сергий Муравьев, согласно церковному преданию, после того как Иоанн был убит, он сходит в ад в ожидании Спасителя и там проповедует о пришедшем. Сам же Господь Иисус Христос после своей смерти спускается в ад и там проповедует всем, кто принимает его проповеди, надежду на спасение.

Этот случай, произошедший более двух тысяч лет назад, показывает, как сильно может пострадать невиновный человек из-за бесконтрольного поведения, к которому приводит алкоголь. Ранее Life.ru рассказал о том, почему святые вас не слышат, и о главных ошибках при молитве.

Авторы Любовь Свободная