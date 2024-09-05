Почему святые вас не слышат: 5 главных ошибок при молитве

Зачастую люди идут в церковь, когда у них случается беда. Все ждут чудесного исцеления или моментальной помощи, однако святые — не волшебники с магической палочкой, которая моментально исполняет все желания. Приходя в храм, нужно осознавать, зачем вы туда идёте и с какими помыслами. Также не стоит забывать про правила поведения в церкви, которые необходимо соблюдать. Life.ru расскажет о том, почему святые вас не слышат и какие ошибки в молитвах допускают просящие.

1. Злые умыслы

Почему святые не помогают? Нужно приходить в церковь с чистыми умыслами. Фото © Gettyimages / varchiklena

Бог милостив ко всем людям, поэтому нельзя молиться о том, чтобы кому-то было плохо, ведь такую просьбу точно не примут, а, возможно, она даже обернётся против вас. Приходить в церковь необходимо лишь с чистыми помыслами и намерениями. Очень важно ответить себе на вопрос: «Не навредит ли моё желание другим людям?». Если просьба может стать проблемой для окружающих, то лучше пересмотреть своё решение и выбрать другой путь для достижения цели. Конечно, он может быть более тернистым, однако будьте уверены в том, что ваш ангел-хранитель и святые точно помогут преодолеть его и добиться желаемого. Главное — выбирать добро, и тогда Бог не отвернётся от вас.

2. Отсутствие истиной веры

Часто люди приходят в церковь для галочки, а вдруг поможет? Но — не помогает. Дело в том, что, прося помощи у любого святого, необходимо безусловно верить в то, что он вам поможет. Осознавать, к кому и зачем вы обращаетесь. Как правило, выбирая небесного покровителя, люди узнают о его жизненном пути и чудесах, которые он совершал. Так, изучив житие святого, вы проявляете уважение и осознаёте, в чём он сможет вам помочь. Главное — верить и просить от всей души, тогда святые точно вас услышат.

3. Пренебрежительное отношение к церковным традициям

Как вести себя в церкви: главные правила, которые должны знать все провославные. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Klavdiia Arziukova

Многие люди не знают всех церковных правил и канонов, конечно, это не мешает им прийти в храм, однако стоит следовать хотя бы основным правилам и уважать чувства верующих. Например, женщинам не стоит заходить в храм в штанах и с непокрытой головой, а мужчинам — в шортах и майке. Также нужно помнить о соблюдении тишины и аккуратном отношении к иконам. Ни в коем случае нельзя фривольно разговаривать со священнослужителями или смеяться над святынями, иначе помощи вам точно не видать.

4. Нужно знать тексты молитв

В православной церкви есть большое количество молитв на любой случай жизни. Как правило, есть отдельные обращения к определённым святым. Конечно, помощь можно попросить и обычными словами, однако лучше будет прочитать хотя бы небольшую молитву перед тем, как озвучивать просьбу. Молитва является проводником от человека к Богу и помогает ему услышать вас. Поэтому не пренебрегайте священными текстами и, если действительно нуждаетесь в помощи, обращайтесь к святым через них.

5. Бог знает, как для вас лучше

Судьба или карма: за что Бог наказывает людей? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Klavdiia Arziukova

Зачастую люди просят Бога о том, что им на самом деле не нужно. Например, молодой человек никак не может заработать на машину, хотя много трудится. Из-за этого он злится на церковь и святых, которые "не помогают". Но на самом деле оказывается, что скорость может отнять у него жизнь, поэтому Бог отводит человека от покупки автомобиля, ведь знает, что так будет лучше. Также происходит и с трудностями, которые выпадают на долю людей. Сперва может показаться, что судьба не справедлива к вам, но чуть позже вы поймёте, что все сложности пошли на пользу, поэтому не стоит роптать на Бога.