Эти 5 великих цитат Толстого помогут понять, как на самом деле устроен мир

В этом году исполняется 207 лет со дня рождения Алексея Константиновича Толстого — русского писателя и поэта XIX века. У него было немало талантов, а современники говорили, что Алексей был очень многогранным человеком, способным поддержать разговор на любую тему. Писатель прекрасно разбирался в главных смыслах жизни, любви, дружбе и преданности. До наших дней дошло множество неординарных высказываний творца, которые открывают глаза на истину. В честь дня рождения классика Life.ru решил вспомнить пять великих цитат Алексея Толстого, которые помогают понять, как на самом деле устроен мир.

Цитаты Алексея Толстого о необходимости трудиться

Лучшие цитаты Алексея Толстого: почему человек должен трудиться. Фото © Wikipedia

Алексей Толстой не любил бездельников и пустословов. Он считал, что человеку необходимо постоянно трудиться, чтобы хоть чего-то добиться в жизни. Также литератор был уверен, что лучше много делать, чем много думать, ведь от долгих размышлений не всегда есть польза. Пока один думает — другой делает. «Много думать — от дела отказаться», — говорил писатель. Так что не стоит откладывать дела на потом и думать, что всё успеется. Лучше немного поразмыслить и сразу приступить к делу, а, если будет нужно, в процессе скорректировать и улучшить свои планы.

Алексей Толстой об истинной силе человека

Признаки сильного человека: почему Алексей Толстой презирал злость и скупость. Фото © Wikipedia

Великий писатель известен своей добротой. Он всегда помогал нуждающимся и с пониманием относился к людям. По мнению драматурга, настоящая сила человека — в душе. «Я силён довольно, чтоб не бояться милостивым быть», — говорил Алексей Толстой. Зачастую люди, которые хотят показать свою важность и превосходство, стыдятся проявления чувств и считают: если они продемонстрируют доброту к кому-либо, значит, покажут слабость. На самом деле это суждение далеко от правды, ведь сильный человек не думает о чужом мнении и не пытается самоутверждаться за счёт тех, кто слабее. В душе его всегда есть место для хороших дел.

В чём, по мнению Толстого, заключается природа человека

Алексей Толстой считал, что людей судят, исходя из личного отношения к ним. Фото © Wikipedia

Алексей Толстой всегда писал, что понять человека достаточно тяжело, ведь это самое непредсказуемое существо на планете. Иной раз люди могут вредить сами себе, а порой слишком сильно оберегать. Также не всегда поддаются объяснению различные поступки людей. На этот счёт писатель говорил так: «В природе человеческой окрашивать чужие поступки нашим личным расположением к их совершителям».

Алексей Константинович мог иметь в виду, что одно и то же действие разных людей в силах восприниматься по-разному. Кому-то мы готовы простить предательство, а с кем-то готовы навсегда попрощаться из-за одного неаккуратного слова. Реакция всегда зависит от личного расположения к человеку. Зачастую от этого страдают влюблённые люди, из раза в раз прощающие объекту своего обожания измены, неуважение и пренебрежительное отношение. Писатель же призывает к тому, чтобы каждый оценивал действия с трезвой головой, не руководствуясь чувствами.

Цитаты Алексея Толстого об искусстве

Высказывания писателя Алексея Толстого о месте правды в искусстве. Фото © Wikipedia

Алексей Толстой всей душой любил искусство в различных его проявлениях. Нередко он защищал работы писателей, художников и музыкантов от придирчивых критиков и несведущих людей. «Полная и голая правда есть предмет науки, а не искусства», — писал Толстой. Он считал, что искусство, конечно же, должно отражать правду, но в нём есть место и для выдумки автора. Ведь в этом и заключается суть его — прочувствовать что-то новое и приблизиться к пониманию того, как воспринимает мир создатель произведения.

«Искусство не должно противоречить правде, но оно не принимает её в себя всю, как она есть», — утверждал писатель. Сложно представить, каким бы было искусство, если бы оно отражало лишь истину или, наоборот, становилось полным вымыслом. Скорее всего, идеальная формула любого произведения — совмещение насущных проблем и уникального видения их автором. Даже в сказках персонажей наделяют человеческими чертами характера, чтобы показать людям абсурдность некоторых ситуаций.