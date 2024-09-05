Какими болячками можно заразиться в море и на пляже в бархатный сезон Многие хотят попасть на пустые пляжи и выбирают отпуск в начале осени, считая, что риск чем-то заразиться будет ниже. Life.ru рассказывает, что можно подцепить на море в сентябре. 5 сентября, 13:36 Чем чаще всего болеют на море и что делать, чтобы не подцепить ротавирус в отпуске. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SementsovaLesia, eobrazy

Турецкие Анкара и Стамбул, российские Сочи и Адлер, абхазские Гагры и Пицунда — что объединяет эти города? Верно, Чёрное море, которое так любят посещать отдыхающие. Только кажется, что сезон отпусков подошёл к концу, а на деле многие россияне только сейчас собираются провести тёплые деньки на пляже. Чем чаще всего болеют на море? Именно таким вопросом нужно задаться, готовясь к поездке на курорт. Микробы и бактерии не дремлют! Поэтому сегодня Life.ru расскажет, какие вирусы можно подхватить в море и на пляже. Зная об опасности, проще предотвратить заболевания и не испортить себе отпуск.

Чем чаще всего болеют на море

Какими болезнями можно заразиться в морской воде? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Koldunov

Для профилактики этих заболеваний важно соблюдать правила безопасного поведения и гигиены в море, а при первых симптомах обращаться к врачу. Во всех случаях заражение происходит при попадании загрязнённой воды в рот, на слизистые оболочки или через ранки на коже. Поэтому следует быть осторожными при купании в море, особенно в местах, где много людей. Чем можно заразиться на море?

1. Кишечная палочка

Это распространённая бактерия, которая может вызывать серьёзные кишечные инфекции, такие как диарея, рвота, боли в животе. Заражение происходит при попадании морской воды с бактериями в рот, а также через слизистые оболочки и ранки на коже. Кишечная палочка особенно опасна для детей, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.

2. Золотистый стафилококк

Распространённые заболевания, которые можно подцепить на море в воде: золотистый стафилококк и холерный вибрион. Фото © Shutterstock / FOTODOM / herstockart

Бактерия золотистого стафилококка может вызывать кожные инфекции, пищевые отравления, пневмонию и даже сепсис. Заражение возможно при попадании воды в ранки или на слизистые оболочки. Опасен тем, что некоторые штаммы стафилококка устойчивы к антибиотикам.

3. Холерный вибрион

Вызывает тяжёлое инфекционное заболевание холеру, которое характеризуется обильным водянистым поносом, рвотой, обезвоживанием. Передаётся через воду, загрязнённую фекалиями больных. Особенно опасен для детей и людей с ослабленным здоровьем.

4. Брюшной тиф

Брюшной тиф — это острое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией сальмонелла. Передаётся через заражённую воду, в которой поплавали больные или переносчики. Проявляется заболевание высокой температурой, слабостью, диареей, возможны осложнения.

5. Энтеровирусные и ротавирусные инфекции

Чем чаще всего болеют на море дети: симптомы ротавируса. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Thomas_EyeDesign

Самое распространённое, чем можно заболеть на море, это энтеровирусные и ротавирусные инфекции. Вызываются различными возбудителями, которые могут передаваться через морскую воду. У заболевших чаще всего проявляются симптомами кишечной инфекции: рвотой, диареей, болями в животе. Особенно опасен ротавирус для детей и людей со слабым иммунитетом.

6. Галофилёз

Заразиться галофилёзом можно, проглотив морскую воду, особенно в жаркие летние месяцы. Также галофильные вибрионы могут попасть в организм с недостаточно обработанной рыбой и морепродуктами. При комнатной температуре бактерии быстро размножаются. Симптомы — понос, сильные боли в животе, повышение температуры, интоксикация. Особенно опасен для детей из-за риска обезвоживания. При подозрении на галофилёз необходимо обратиться к врачу.

Какие вирусы можно подхватить на пляже

Есть и ряд заболеваний, риск заражения которыми в самой морской воде невысок. Но вот на берегу, на пляжах и в местах общего пользования существует опасность подхватить различные паразитарные и грибковые инфекции. Чем можно заразиться на пляже в душевой кабинке, общем туалете или на шезлонге?

1. Гельминты

Глисты на море: где можно подцепить паразитов помимо грязного туалета. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sinhyu

Риск заражения паразитическими червями — глистами — в самой морской воде действительно очень низок. Однако на берегу, в местах общего пользования, таких как душевые, раздевалки, туалеты, шезлонги, может происходить скопление и распространение яиц и личинок гельминтов.

Заражение чаще всего происходит при хождении босиком по загрязнённым поверхностям, особенно у детей. Гельминтозы могут вызывать серьёзные проблемы со здоровьем, поэтому важно тщательно соблюдать гигиену и не ходить без обуви в общественных местах на пляже.

2. Грибковые инфекции

Влажная и тёплая среда, характерная для пляжей и раздевалок, способствует размножению различных видов грибков. Они могут поражать кожу, ногти, волосы, вызывая такие заболевания, как стригущий лишай, микозы стоп, онихомикоз.

Заражение происходит при контакте с предметами, поверхностями, на которых обитают грибки, а также через использование общих полотенец, тапочек. Для профилактики нужно соблюдать правила личной гигиены, не ходить босиком, пользоваться только личными вещами.

3. Дизентерия

Чем можно заразиться на пляже: дизентерия и её симптомы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

На пляже можно заразиться и дизентерией — кишечной инфекцией, вызываемой бактериями рода шигелла. Ею болеют только люди, и они же являются источником заражения воды и пищи. Распространению дизентерии также способствует грязь на пляжах. Симптомы: обычно поднимается температура, человека знобит, беспокоят головные боли и интоксикация. В тяжёлых случаях возможны обезвоживание, шок и бред. Однако обычно дизентерия протекает легче и проходит в течение недели. Тем не менее при первых признаках или подозрении на заболевание необходимо обратиться к врачу.

Чтобы не омрачить себе отдых на море, следует соблюдать элементарные меры предосторожности: тщательно мыть руки перед едой и после посещения туалета; употреблять только бутилированную или кипячёную воду; избегать купания в грязной воде; осторожно относиться к пище, особенно к морепродуктам; при первых симптомах обращаться за медицинской помощью. Эта памятка поможет избежать негативных последствий отдыха на море и не заразиться неприятной болезнью.

Авторы Елизавета Терешкова