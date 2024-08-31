Никогда не целуйте собак: 4 болезни, которыми можно заразиться от хвостатых

Кошечки, собачки и хомячки есть в каждой второй семье, ведь жить без домашних питомцев бывает очень скучно, да и порой просто хочется обнять мягкий пушистый комочек. К сожалению, некоторые болезни животных могут передаваться человеку и стать опасной проблемой для его организма, поэтому важно соблюдать меры предосторожности и не забывать, что ваш шерстяной друг всё-таки животное. Life.ru решил рассказать о четырёх наиболее распространённых заболеваниях, которые передаются даже от домашних питомцев.

Сальмонеллёз

Сальмонеллёзом можно заразиться даже от домашних попугаев и черепах. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Сальмонеллёз — инфекционное заболевание, вызванное бактериями семейства Salmonella, которые могут присутствовать в кишечнике многих животных, включая птиц и рептилий. Многие считают, что подхватить эту инфекцию можно только через куриные яйца или, например, непастеризованное молоко, однако заболеть им можно даже при обычном контакте с домашними попугаями или черепахами. Именно черепах часто покупают детям, у которых аллергия на шерсть, но этот выбор может стать куда хуже. Заразиться сальмонеллёзом можно как при контакте с животным, так и вдохнув частички пыли, шерсти и других следов больных животных. Симптомы этого заболевания схожи с отравлением, однако протекает оно в разы хуже и зачастую человеку требуется помощь врачей.

Лептоспироз

Лептоспирозом можно заразиться, если погладить инфицированное животное. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dikushin Dmitry

Лептоспироз — это инфекционное заболевание, вызванное бактериями рода Leptospira. Эти бактерии распространены по всему миру и могут поражать как животных, так и человека. Человек может заразиться лептоспирозом через контакт с инфицированными животными, загрязнённой водой или почвой. Симптомы лептоспироза варьируются от лёгких гриппоподобных проявлений до тяжёлых форм с поражением почек и печени. К наиболее распространённым симптомам относятся высокая температура, головная боль, мышечные боли, тошнота и рвота. Для диагностики лептоспироза используют лабораторные методы, такие как исследование крови на наличие антител к бактериям Leptospira. Лечение обычно не обходится без приёма антибиотиков и симптоматической терапии. Профилактика лептоспироза включает в себя избегание контакта с потенциально инфицированными животными и водой, использование защитной одежды при работе с животными, а также гигиенические меры, например тщательное мытьё рук после контакта с почвой или водой.

Токсоплазмоз

Токсоплазмоз — опасное заболевание, которое негативно влияет на беременных женщин и плод. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Zhuravlev Andrey

Это заболевание, вызванное простейшим Toxoplasma gondii, которое может быть передано через контакт с заражёнными кошками или их каловыми массами. Как правило, токсоплазмоз проходит бессимптомно, однако может быть опасен для людей со слабым иммунитетом и беременных. Если симптомы всё же проявляются, то их можно спутать с обычным ОРВИ. Вылечить токсоплазмоз очень тяжело, а весь процесс займёт много времени. Для профилактики заболевания нужно проводить тщательную тепловую обработку мяса, а также избегать контактов с котами.

Бешенство

Бешенство передаётся от животных человеку через укусы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Granev

Бешенство — это опасное вирусное заболевание, которое поражает центральную нервную систему животных, включая собак, кошек и других млекопитающих, а также человека. Этот вирус передаётся через укусы заражённых животных и может привести к тяжёлым последствиям, включая смерть. Симптомы бешенства у животных могут включать изменение поведения (агрессивность, беспокойство), слюнотечение, затруднённое глотание, паралич и другие неврологические признаки. У человека симптомы бешенства могут проявляться как лихорадка, беспокойство, боль в области укуса, а также неврологические симптомы, такие как мышечные судороги и паралич.