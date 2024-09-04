6 цитат Марии Ароновой, после которых вы полюбите актрису ещё сильнее Мария Аронова знает все тонкости жизни и часто радует поклонников мудрыми цитатами, Life.ru предлагает вспомнить, чему учит актриса. 4 сентября, 11:30 Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Некоторые люди очень мудры от природы. Кажется, что они с рождения понимают, как на самом деле устроен мир. Актриса Мария Аронова тоже может похвастаться умными мыслями, которые так любят её поклонники. Звезда часто рассуждает о любви, мужчинах и истинных ценностях. В её словах всегда кроется глубокий смысл. Life.ru предлагает вспомнить шесть цитат Марии Ароновой, после которых вы полюбите актрису ещё больше.

Цитаты Марии Ароновой о мужчинах

Мария Аронова считает, что мужчины должны быть мягкими мишками рядом с женщиной. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

По мнению актрисы, настоящий мужчина должен быть сильным и властным с окружающими, но со своей женщиной ему стоит проявлять нежность и не пытаться всегда быть главным: «Мужчина должен быть с другими воином, а со своей женщиной он должен быть мягким медведем, прислушиваться к ней», — сказала Мария Аронова.

«Мужчина должен мало говорить», — считает звезда. Аронова призналась, что лишь со временем поняла, что сильный пол должен не болтать, а делать. В юности её часто привлекали сладкие речи и громкие слова, однако правды в них не было.

Мария Аронова о любви

Мария Аронова решила содержать своего мужа. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

«Я себя люблю постольку-поскольку. Очень часто бываю собой недовольна, и, по-моему, у меня достаточно серьёзно занижена самооценка. А что касается любви к другим, то основной процент людей я люблю. Материнской любовью. Честное слово! Это, наверное, вообще мой подход к жизни», — откровенничает актриса. Мария Аронова считает, что к людям нужно относиться хорошо, любить их. Сама актриса признаётся, что у неё очень развит материнский инстинкт и поэтому ей симпатизирует большинство людей, ведь каждому хочется подарить немного тепла и заботы.

Актриса знает, что такое настоящая любовь, и понимает, что ради неё можно пойти на многое. В одном из своих интервью звезда призналась, что в какой-то момент решила содержать своего мужа, чтобы у него были свои деньги. По мнению Ароновой, в любви нет места гордости и стереотипам: «Влюбляюсь так, что земля сбивается с курса».

Секрет любви к себе, по мнению Марии Ароновой

Мария Аронова считает свою внешность неидеальной, но знает, что её сильная черта — любовь к себе. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Актриса не скрывает, что её внешность далека от идеала, однако на этот счёт она не переживает, ведь прекрасно понимает, что истинная сила женщины заключается не в красивой внешности, а в правильном отношении к себе и том, какой она может становиться, если захочет: «В жизни огромное количество женщин делают пластику, худеют или полнеют, пытаются сделать всё, чтобы на них обратили внимание. Меня Господь от этого уберёг. Я не страдаю от того, что могу не так выглядеть или не быть той, которой я хотела бы себя представить, потому что у меня есть возможность в неё перевоплотиться. Я говорю про женское ощущение себя в жизни. Это очень важно».

Семья — это по любви?

Семья актрисы Марии Ароновой построена на взаимопонимании и взаимоуважении. Фото © ТАСС / Мудрац Александра

По мнению Марии Ароновой, любовь в семье не главное. Актриса считает, что супруги — в первую очередь партнёры, которые строят совместную жизнь. Им нужно уметь находить общий язык, иначе счастливым не будет никто. «Семья — это дело договорное», — утверждает звезда.

За свою актёрскую карьеру Мария Аронова сыграла немало ролей, но ни одна из них не передаёт всей глубины личности актрисы, ведь кажется, что она уж точно знает о жизни всё. Ранее Life.ru поделился цитатами Михаила Лабковского о том, какой должна быть современная женщина.

Авторы Дана Третьякова