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6 цитат Марии Ароновой, после которых вы полюбите актрису ещё сильнее

Мария Аронова знает все тонкости жизни и часто радует поклонников мудрыми цитатами, Life.ru предлагает вспомнить, чему учит актриса.

4 сентября, 11:30
Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Некоторые люди очень мудры от природы. Кажется, что они с рождения понимают, как на самом деле устроен мир. Актриса Мария Аронова тоже может похвастаться умными мыслями, которые так любят её поклонники. Звезда часто рассуждает о любви, мужчинах и истинных ценностях. В её словах всегда кроется глубокий смысл. Life.ru предлагает вспомнить шесть цитат Марии Ароновой, после которых вы полюбите актрису ещё больше.

Цитаты Марии Ароновой о мужчинах

Мария Аронова считает, что мужчины должны быть мягкими мишками рядом с женщиной. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Мария Аронова считает, что мужчины должны быть мягкими мишками рядом с женщиной. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

По мнению актрисы, настоящий мужчина должен быть сильным и властным с окружающими, но со своей женщиной ему стоит проявлять нежность и не пытаться всегда быть главным: «Мужчина должен быть с другими воином, а со своей женщиной он должен быть мягким медведем, прислушиваться к ней», сказала Мария Аронова.

«Мужчина должен мало говорить», считает звезда. Аронова призналась, что лишь со временем поняла, что сильный пол должен не болтать, а делать. В юности её часто привлекали сладкие речи и громкие слова, однако правды в них не было.

Мария Аронова о любви

Мария Аронова решила содержать своего мужа. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Мария Аронова решила содержать своего мужа. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

«Я себя люблю постольку-поскольку. Очень часто бываю собой недовольна, и, по-моему, у меня достаточно серьёзно занижена самооценка. А что касается любви к другим, то основной процент людей я люблю. Материнской любовью. Честное слово! Это, наверное, вообще мой подход к жизни», — откровенничает актриса. Мария Аронова считает, что к людям нужно относиться хорошо, любить их. Сама актриса признаётся, что у неё очень развит материнский инстинкт и поэтому ей симпатизирует большинство людей, ведь каждому хочется подарить немного тепла и заботы.

Актриса знает, что такое настоящая любовь, и понимает, что ради неё можно пойти на многое. В одном из своих интервью звезда призналась, что в какой-то момент решила содержать своего мужа, чтобы у него были свои деньги. По мнению Ароновой, в любви нет места гордости и стереотипам: «Влюбляюсь так, что земля сбивается с курса».

Секрет любви к себе, по мнению Марии Ароновой

Мария Аронова считает свою внешность неидеальной, но знает, что её сильная черта — любовь к себе. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Мария Аронова считает свою внешность неидеальной, но знает, что её сильная черта — любовь к себе. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Актриса не скрывает, что её внешность далека от идеала, однако на этот счёт она не переживает, ведь прекрасно понимает, что истинная сила женщины заключается не в красивой внешности, а в правильном отношении к себе и том, какой она может становиться, если захочет: «В жизни огромное количество женщин делают пластику, худеют или полнеют, пытаются сделать всё, чтобы на них обратили внимание. Меня Господь от этого уберёг. Я не страдаю от того, что могу не так выглядеть или не быть той, которой я хотела бы себя представить, потому что у меня есть возможность в неё перевоплотиться. Я говорю про женское ощущение себя в жизни. Это очень важно».

Семья — это по любви?

Семья актрисы Марии Ароновой построена на взаимопонимании и взаимоуважении. Фото © ТАСС / Мудрац Александра

Семья актрисы Марии Ароновой построена на взаимопонимании и взаимоуважении. Фото © ТАСС / Мудрац Александра

По мнению Марии Ароновой, любовь в семье не главное. Актриса считает, что супруги — в первую очередь партнёры, которые строят совместную жизнь. Им нужно уметь находить общий язык, иначе счастливым не будет никто. «Семья — это дело договорное», утверждает звезда.

За свою актёрскую карьеру Мария Аронова сыграла немало ролей, но ни одна из них не передаёт всей глубины личности актрисы, ведь кажется, что она уж точно знает о жизни всё. Ранее Life.ru поделился цитатами Михаила Лабковского о том, какой должна быть современная женщина.

Авторы
Дана Третьякова
Дана Третьякова
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