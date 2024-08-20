4 мудрых высказывания психолога Михаила Лабковского, какой должна быть современная женщина

Испокон веков люди пытаются разгадать формулу идеальной женщины. Из-за этого прекрасный пол часто находится в сомнениях, соответствует ли он "стандартам". К сожалению, некоторые дамы настолько сильно стараются держать планку и нравиться окружающим, что жить им становится слишком тяжело, а порой и вовсе невыносимо. Михаил Лабковский решил развеять миф, что женщина кому-то что-то должна, и рассказал о четырёх главных правилах современной амазонки, к которым нужно прислушаться каждой.

Правило № 1. Мужчина не должен быть смыслом жизни

Как жить без мужчины? В современном мире женщина всё может сама. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / labkovskiyofficial

Частый страх женщин — остаться одной. Конечно, не каждая готова жить без мужчины, однако не стоит видеть во второй половинке решение всех проблем. Да, порой без сильного плеча рядом действительно бывает тяжело. Но в современном мире у женщины есть все инструменты, чтобы быть сильной и независимой. Прежде всего нужно научиться самостоятельности, чтобы не переживать за свою жизнь, если вдруг мужчины не окажется рядом. Также не нужно кидаться в объятия к первому встречному, чтобы "хоть кто-то был рядом", иначе из этого не выйдет ничего хорошего. Нужно помнить, что настоящая любовь приходит тогда, когда её совсем не ждёшь.

Правило № 2. Любовь к окружающим невозможна без любви к себе

Правила настоящей женщины: почему так важно любить себя. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / labkovskiyofficial

В этом высказывании Михаил Лабсковский поднимает важную проблему, с которой сталкиваются многие дамы, — жертвуют собой во имя других. Порой на женщин сваливается слишком много: семья, работа, быт. Хочется успеть всё, но как, если на это нет энергии? Начните думать о себе. Да-да, забота о близких начинается с заботы о себе. Если женщина совсем не отдыхает, вечно загружена делами, а ещё и вынуждена терпеть недовольство со стороны родных, то она точно не сможет дарить тепло и любовь. Так что прежде всего нужно закрывать свои потребности и быть к себе внимательной, а уже после стараться осчастливить окружающих.

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Правило № 3. Понимание собственной уникальности

Уверенная в себе женщина всегда привлекает внимание, даже если её внешность далека от идеала. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / labkovskiyofficial

Рассуждая о том, какой психолог видит современную женщину, Лабковский отметил важный критерий: "Она себя ни с кем не сравнивает". Настоящая женщина всегда знает себе цену, конечно, в хорошем смысле этого слова. Если вы не можете полюбить себя и свою внешность, то почему другие должны это делать? Неуверенность в себе может испортить впечатление даже о самой красивой девушке, в то время как харизма сделает из заурядной простушки королеву.

Правило № 4. Своё мнение должно быть превыше мнения социума

Негативные последствия влияния социума: женщины часто боятся, что не оправдают надежд окружающих. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / labkovskiyofficial

"В любых ситуациях она выбирает себя. Она не станет бросать любимое дело, если мужчина хочет, чтобы она не работала. Она не будет удовлетворять запросы социума..." — объясняет психолог. К сожалению, многие люди слишком подвержены чужому влиянию. Больше всего давление, как правило, оказывается именно на женщин, ведь общество диктует слишком много правил, которым не всегда получается следовать. Если жить по указке, то можно упустить истинное счастье, поэтому в первую очередь нужно прислушиваться к самой себе.