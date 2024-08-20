Эксперт по славянской магии раскрыла главные причины венца безбрачия

Далеко не всё, что происходит в нашей жизни, можно объяснить. Порой без видимых причин юноша или девушка не могут найти вторую половинку. В таком случае в народе говорят о венце безбрачия. О причинах порчи и как побороть это проклятие рассказала "Вечерней Москве" нумеролог и эксперт по славянской магии Евгения Белова.

По словам специалиста, самой распространённой причиной венца безбрачия считается негативное магическое воздействие на человека. Обычно чёрную магию используют из мести или зависти. Ещё одной причиной является злой рок, нависший над целым родом за прошлые грехи.

"Интересно, что здесь славянская традиция совпадает с буддистской: буддисты, которые также верят в венец безбрачия, полагают, что он имеет кармические корни. Такой венец снять бывает сложнее всего, а зачастую и вовсе невозможно", — рассказала нумеролог.

Также человек сам мог по неосторожности заявить о желании остаться одиноким. Избавиться от такого полупроклятия можно самостоятельно, просто изменив своё отношение к происходящему и осознав ошибки.

"Прочие виды венца безбрачия должны диагностировать и снимать колдун, ведьма или знахарь. Считалось, что самостоятельно здесь справиться не выйдет. Однако же многие источники дают такие рекомендации страдающим от одиночества: умываться росой или родниковой водой с одновременным чтением заговорных слов", — сказала Белова.