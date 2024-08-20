Отмазки кончились: Психолог назвала пять способов вырваться из порочного круга опозданий Психолог Романив: Чтобы решить проблему опозданий, порой нужно поменять работу 20 августа, 05:00 Некоторые люди просто клинически не умеют правильно распределять время для решения задач. Но этому можно научиться. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / George Rudy

Постоянные опоздания могут иметь под собой различную основу, но если не брать во внимание объективные причины, такие как непредвиденные задержки в общественном транспорте, пробки или поломка автомобиля, то речь идёт о проблемах с планированием времени. Если вы или кто-то из ваших близких узнаёт в этом себя, то этот материал для вас. Психолог Ольга Романив дала пять советов, которые позволят вырваться из заколдованного круга вечных опозданий.

Замотивируйте себя

Банальный и распространенный лайфхак перевести часы на 10-15 минут вперед срабатывает только с отдельными личностями. Большинство людей, страдающих хроническими опозданиями, прекрасно понимают, что у них есть время, поэтому уловка с самообманом бесполезна, говорит собеседница Life.ru.

Другое дело, когда вы находите реальную мотивацию к изменению в лучшую сторону, то есть, извлекаете пользу из своей пунктуальности. Например, можно вознаградить себя покупкой приятного пустяка, зайти вечером в кафе, если пришли вовремя.

Разумеется, такой способ может оказаться довольно затратным в долгосрочной перспективе, поэтому рассматривать его стоит только в качестве временной меры, которая выработает в вас привычку появляться на рабочем месте в назначенный час. Ольга Романив психолог

Собирайтесь заранее (или накануне)

Порой главным врагом пунктуальности становятся банальное неумение распоряжаться своим временем или такие свойства характера, как собранность, рассеянность. В этой ситуации поступайте так, как учили родители в школе – «собирай свой портфель вечером».

"Действительно, простое детское правило реально помогает. Подберите себе гардероб заранее, начистите туфли, положите в папку нужные документы, проверьте, все ли необходимые вещи находятся в сумке", — говорит собеседница Life.ru.

Используйте систему штрафов

Рекомендация подходит только для тех, кто не хочет обманывать самих себя, а мечтает реально исправиться. Итак, метод схож со способом, приведенным в первом пункте, но только здесь вы не награждаете себя за достижения, а штрафуете за нарушения. Например, если опоздали на 5-10 минут, отказывайтесь от покупки любимого кофе, которым балуете себя каждое утро. Если цифра зашкаливает за 30 минут и выше, тогда лишаем себя запланированного похода на выходных в торговый центр или поездки с друзьями.

"Да, неприятно, обидно и очень не хочется себя обделять, но только так некоторым из нас удастся понять, насколько часто и сильно они опаздывают, создавая проблемы другим", — разъясняет психолог.

Систему штрафов рекомендуется распечатать на листе бумаги и прикрепить на видное место, чтобы не отвертеться. Кстати, ссылаться на возникшие обстоятельства из серии «я тут ни при чем, это пробки, неотложный звонок и несработавший будильник» нельзя. Ольга Романив психолог

Разгадайте истинные мотивы

Порой мы ведем себя определенным образом не просто так, а со скрытыми мотивами, о котором сами можем не задумываться. Например, если вы стали опаздывать на работу после смены руководства, то, вероятно, в душе просто не хотите взаимодействовать с конкретными людьми. Если постоянно приходите на час позже назначенного свидания с подругой, которая утомляет жалобами и просьбами, то пытаетесь сберечь свои нервы.

Порой наш организм и мозг включают определенную защиту от раздражителей, пусть мы сами не всегда понимаем, что является истинной причиной опозданий. Если вы чувствуете, что стали таким непунктуальным человеком в определенный момент времени, есть смысл покопаться в себе.

"Иногда достаточно поменять нелюбимую работу и вычеркнуть из своего круга некоторых людей, чтобы решить проблему опоздания", — пояснила специалист.

Смените круг общения

Если в вашем окружении опаздывать – это нормально, очень легко подцепить вредную привычку и забыть про пунктуальность навсегда. Другое дело, когда все вокруг такие ответственные и дисциплинированные, что становишься «белой вороной» и втайне мечтаешь перестать получать язвительные комментарии в свой адрес.

"Отсюда вывод: по возможности начните общаться с такими «занудами», которые каждую минуту вашего опоздания посчитают и обязательно ткнут носом в это. Влияние социума на нашу жизнь нельзя недооценивать, поэтому стремитесь влиться в круг тех, кто никогда не задерживается и ценит время", — заключила психолог.

Ранее россиянам перечислили форс-мажоры, при которых можно легально опаздывать на работу. Речь идёт о ситуациях, на которые сотрудник повлиять не в состоянии — к примеру, ураган, аварии или ДТП. Но главное здесь — частота. Если сотрудник ссылается на "непредвиденные обстоятельства" заметно чаще других, он вполне может остаться безработным.

Авторы Ольга Годуненко