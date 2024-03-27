Юрист рассказала, когда за опоздание можно вылететь с работы
Юрист Рыбакова: За опоздание на работу на 4 часа сотрудника могут уволить
Если сотрудник опаздывает на работу больше, чем на четыре часа, не имея на это уважительной причины, его могут уволить за прогул, предупредила в эфире "Москве 24" заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов, почётный юрист столицы Елена Рыбакова.
Если же опоздать только на 5-10 минут и всего раз, это считается незначительным нарушением. Но если зачастить с этим, "опоздун" может получить замечание или выговор.
"За незначительное опоздание работодатель вправе привлечь сотрудников, предварительно выяснив все обстоятельства, к дисциплинарной ответственности в виде замечания или выговора. Либо вообще их в приказе не наказывать. А ограничиться каким-то устным замечанием и воспитательной беседой", — пояснила Рыбакова.
В любом случае начальству придётся разобраться, из-за чего сотрудник опоздал, прежде чем принимать решение об увольнении. В числе уважительных причин — болезнь работника или членов его семьи, смерть близкого родственника, чрезвычайные обстоятельства вроде стихийных бедствий, аварий, катастроф.
Эксперт посоветовала сотруднику, который понимает, что опаздывает более чем на полчаса, заранее предупредить руководителя.
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