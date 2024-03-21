Россиянам рассказали, за что удалёнщик может вылететь с работы

Работающего на удалёнке сотрудника можно уволить, если он больше двух рабочих дней не отвечает на трудовые вопросы, сообщила "Москве 24" замруководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.

"Если дистанционный сотрудник не взаимодействует с работодателем по трудовым вопросам более двух рабочих дней подряд с момента их получения, то с ним имеют право расторгнуть трудовой договор", — рассказала Захаренкова.

По её словам, в Трудовом кодексе много оснований для увольнения. Так, например, договор могут расторгнуть с сотрудником, который прогулял или пришёл на работу в нетрезвом виде. Ещё способны уволить за непрохождение испытательного срока и за утрату доверия. Уволить решат и человека, который предоставил подложный документ при приёме на работу.