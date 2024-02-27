Любителей посплетничать о зарплатах коллег предупредили о риске увольнения
Юрист Ковалёва: За разглашение персональных данных могут уволить
Любителям посплетничать на работе о зарплатах коллег может грозить увольнение согласно Трудовому кодексу. Как напомнила в беседе с РИА "ФедералПресс" юрист Наталия Ковалёва, эти сведения относятся к персональным данным граждан, и за их разглашение грозит ответственность.
"К дисциплинарной ответственности, согласно Трудовому кодексу, относятся замечание, выговор и увольнение. Так что за разглашение данных может последовать и увольнение", — пояснила Наталия.
Она обратила внимание, что наказать могут работника, если в нормативном акте работодателя установлен соответствующий запрет, с которым сотрудник ознакомлен и под которым подписался. Он может существовать в виде правил внутреннего трудового распорядка либо положения о защите персональных данных.
Если сотрудник решает оспорить увольнение, работодатель обязан предоставить доказательства, что разглашённые сотрудником сведения относятся к персональным данным другого человека либо к государственной, служебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайне.
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