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27 февраля, 01:42

Любителей посплетничать о зарплатах коллег предупредили о риске увольнения

Юрист Ковалёва: За разглашение персональных данных могут уволить

Любителям посплетничать на работе о зарплатах коллег может грозить увольнение согласно Трудовому кодексу. Как напомнила в беседе с РИА "ФедералПресс" юрист Наталия Ковалёва, эти сведения относятся к персональным данным граждан, и за их разглашение грозит ответственность.

"К дисциплинарной ответственности, согласно Трудовому кодексу, относятся замечание, выговор и увольнение. Так что за разглашение данных может последовать и увольнение", — пояснила Наталия.

Она обратила внимание, что наказать могут работника, если в нормативном акте работодателя установлен соответствующий запрет, с которым сотрудник ознакомлен и под которым подписался. Он может существовать в виде правил внутреннего трудового распорядка либо положения о защите персональных данных.

Если сотрудник решает оспорить увольнение, работодатель обязан предоставить доказательства, что разглашённые сотрудником сведения относятся к персональным данным другого человека либо к государственной, служебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайне.

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Ранее россияне признались, что злятся из-за звонков с работы в выходные. Так, 35% опрошенных признались, что с пониманием относятся к рабочим звонкам в свободное время, но личная жизнь у них всё же на первом месте. Поэтому трубку они берут, только когда им это удобно, а если ответить не могут, то перезванивают позже.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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