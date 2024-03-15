5 неочевидных причин, почему перенос будильника превращает вас в "овоща"

Многие россияне по утрам допускают серьёзную ошибку. Когда "звенит" телефон, они не просыпаются и не идут умываться, а продолжают дремать, перенеся подъём на более позднее время. В результате ни выспаться нормально не могут, ни проснуться. А ещё опаздывают на учёбу, работу и по делам. Почему, если услышали будильник, нужно вставать сразу?

1. Нарушается цикл сна

Будильник на телефоне помогает сохранить цикл сна. Фото © Freepik

Когда утром звенит будильник, встать действительно трудно. Поэтому многие переносят его сначала на пять, потом на десять, а затем и на 20–25 минут. Но от этого больше взбодриться и лучше выспаться не получится.

Напротив, из-за откладывания подъёма нарушается цикл сна. Это происходит потому, что, когда человек слышит "звонок", его организм пробуждается, а при переносе снова засыпает. Если оба биологических процесса постоянно чередуются, то организм через 20 минут просыпается ещё более измотанным, чем если встать раньше.

2. Состояние "зомби" не уходит, а сохраняется на час

Если прозвенел будильник и настала пора вставать, то человек должен смириться с тем, что в первые минуты после сна будет чувствовать себя "зомби". Но стоит только почистить зубы, умыться, поесть и выпить кофе, как он взбодрится и будет готов действовать. В случае подъёма по первому сигналу на то, чтобы быть бодрячком, уйдёт 20–30 минут.

Если же постоянно переносить пробуждение, то состояние "зомби" не уйдёт. Разбитым человек перестанет чувствовать себя только через полчаса после того будильника, по которому окончательно проснётся. В таком случае опозданий на учёбу и работу не избежать.

3. Вы будете нервничать и спешить

Отключать будильник нельзя, иначе день сразу пойдёт наперекосяк. Фото © Freepik

Будильник на телефоне на конкретное время вы наверняка ставите не просто так. Скорее всего, знаете, во сколько нужно встать, чтобы успеть не спеша доехать до работы или места выполнения дел.

Поэтому если проснётесь позже запланированного времени, то начнёте опаздывать и будете винить себя за такой проступок с самого утра. Ведь не успеете спокойно поесть, попить кофе и в спешке выбежите на улицу. А если ещё и опоздаете, то даже можете получить нагоняй от начальника.

4. Перенос будильника даже на час — бесполезный поступок

Сон будет эффективным для организма, только если окажется продолжительным. То есть составит как минимум несколько часов. Любой перевод будильника на 20, 30 и даже 60 минут бессмыслен. Организм уже "проснулся" после первого сигнала к подъёму и за столь короткое время сна полностью отдохнуть не сможет.

К тому же во время попыток "быстрого сна" у вас может подняться давление или даже начаться аритмия. Тогда вы проснётесь ещё более разбитым, чем когда прозвучал первый сигнал.

5. Перенося будильник, вы не решаете проблему, а усугубляете её

Включая будильник, вы можете вовремя обнаружить проблему со сном. Фото © Freepik

Если тяжело вставать по утрам, то это важный сигнал вашего организма. Человеку, который хорошо высыпается и отлично себя чувствует, не составит труда проснуться и вылезти из кровати по первому сигналу. Когда есть проблема с пробуждением, то, скорее всего, страдаете недосыпом. Нужно либо хорошо выспаться, либо пойти к специалисту по сну. Регулярно откладывая сигналы, вы "заметаете проблему под ковёр".

Как вставать по первому будильнику?

Как научиться вставать по первому сигналу будильника и чувствовать бодрость? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Во-первых, нужно начать спать по восемь-девять часов. Когда вы будете бодры, то никаких проблем со сном не возникнет. Пробуждение будет даваться с лёгкостью.