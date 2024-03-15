Как бороться с мигренью и пульсирующей болью: советы врачей

Способ лечения головной боли понятен по её характеру. О методах лечения недуга пишет РИА "ФедералПресс" со ссылкой на врачей.

Так, при "напряжении" (когда будто обруч сдавливает голову) нужно принимать горячую ванну для ног, пить зелёный чай, делать массаж плеч и шеи. При "коронарном сосуде", когда чувствуется стук в висках и боль пульсирующего характера, стоит сделать горячий компресс.

При мигрени возникает острая боль в области одной половины головы и может длиться трое суток. В этом случае рекомендуется делать массаж шеи, заниматься плаванием, принимать тёплую ванну для рук.

При похмелье возникает тупая головная боль в области лба. Врачи советуют пить много воды и высыпаться. Если после приёма вредной пищи возникает аллергическая головная боль, помогает большое количество воды, отказ от кофе и соблюдение диеты. А если болят зубы, поможет только обезболивающее.

По данным издания, если часто болит голова, это может сигнализировать о дефиците магния в организме, который регулирует приток крови к мозгу, а также уровень сахара в крови. Он содержится в зелёных овощах, помидорах, орехах, овсянке.

Магний вместе с витамином В6 нормализует вегетативную нервную систему, а также снижает метеочувствительность. А капсаицин, который содержится в имбире, блокирует воспаление кровеносных сосудов и справляется с мигренью.