Виноват гормон счастья: Врач объяснила, почему мигрень чаще и больнее бьёт по женщинам Врач Некрасова: Более 70% мигреней у женщин ассоциированы с менструальным циклом 13 марта, 06:40 Более 70% мигреней у женщин ассоциированы с менструальным циклом. Обложка © Freepik.com / stockking

Многие считают мигрень "простой" болезнью. Но на самом деле её приступы могут значительно снижать качество жизни и работоспособность, становиться причиной осложнений. Значительное большинство страдающих мигренью — это женщины, соотношение примерно 1:3. Почему так происходит, Life.ru рассказала детский невролог Любовь Некрасова.

Для начала она объяснила, что мигрень — это приступы сильной головной боли длительностью от 4 часов до 2–3 суток, часто сопровождающейся чувствительностью к свету и звукам, тошнотой, рвотой. Приступу может предшествовать аура, чаще зрительная, — это появление пятна, искр, свечения и других зрительных феноменов перед началом головной боли. Обычно аура длится 5–60 минут, если дольше — это повод для консультации у врача и дополнительного обследования.

Почему же мигренями чаще всего страдают женщины? Это связано с тем, что сильным триггером приступа является колебание уровня женских половых гормонов — эстрогенов, и эти колебания испытывают женщины на протяжении большей части своей жизни ежемесячно. Более 70% мигрени у женщин ассоциированы с менструальным циклом, уточняет Некрасова.

Триггером приступа является не просто снижение уровня эстрогена в определённые дни, а снижение эстрогена после его пика. В механизме развития приступа мигрени важную роль играет нейромедиатор серотонин. Во время пика эстрогенов одновременно повышается и уровень серотонина, а при резком падении эстрогенов также резко снижается и серотонин. Такое падение провоцирует запуск каскада реакций в головном мозге, приводящих к развитию приступа, а также повышает чувствительность болевых рецепторов. Любовь Некрасова Врач-эксперт сети клиник "Семейная", детский невролог

Эстроген-ассоциированная мигрень является тяжёлой разновидностью мигрени, уточняет невролог. Приступы часто интенсивные, многодневные, плохо поддаются терапии обычными препаратами. При этой мигрени чаще развивается такое грозное осложнение, как мигренозный инсульт. Поэтому "менструальная мигрень" часто требует специального лечения. Так, сгладить колебания гормонов и предотвратить приступы помогут оральные контрацептивы.

"Однако долгое время эти препараты были запрещены при мигрени, так как их применение повышает риск инсультов. В последние годы был проведён ряд исследований, позволивших выяснить, что применение низкодозированных КОК (с маленькой дозой эстрогенов) не повышает риск инсультов, но прекрасно профилактирует приступы. Чтобы избежать развития приступа в период отмены, используют схемы с коротким интервалом, без интервалов, пластыри, вагинальные кольца, методы дополнительного введения эстрогенов в периоды их снижения", — добавила врач.

А ранее неврологи выяснили, что страдающие мигренью люди могут значительно облегчить своё состояние при помощи горячих ванн для ног и рук. Подробнее читайте в материале Life.ru.

Авторы Андрей Горяничев