6 таких «правильных» героинь СССР, которых сегодня точно отправили бы к психологу

Мы все помним эти советские фильмы, которые были неотъемлемой частью нашего детства и юности. Их героини вдохновляли, служили примером. Но с годами отношение к ним менялось. Возможно, именно потому, что мы стали взрослее, а они остались прежними. Давайте посмотрим на этих героинь с новой точки зрения и разберёмся, почему мы зря их так любили.

Настя — «Морозко»

Почему советские героини оказались совсем не идеальными. Фото © «Морозко» (1964), режиссёр Александр Роу, сценаристы Николай Эрдман, Михаил Вольпин / Kinopoisk

Настя из «Морозко» — идеальная девушка, которой не повезло с отцом. Он полностью порабощён своей властной женой и подчиняется её приказам, даже если это вредит его вроде бы любимой дочери. Но и сама Настенька вызывает раздражение своей безвольностью и готовностью мириться с несправедливостью. Её пассивность и готовность терпеть всё что угодно, лишь бы не перечить окружающим, делают образ девушки из советской сказки слишком мягким и слабым.

Катя — «Москва слезам не верит»

10 «правильных» героинь, которые нас разочаровали. Фото © «Москва слезам не верит» (1979), режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk

Катерина из «Москва слезам не верит» — пример женщины, которая готова пожертвовать собой ради одобрения других. В отношениях с мужчинами она постоянно уступает, подстраивается, забывая о своих интересах. Её готовность прощать и мириться со всем, что делают мужчины в её жизни, скорее раздражает, чем вызывает восхищение. Вместо того чтобы быть сильной и независимой, Катя превращается в тень самой себя, зависимую от чужих мнений и решений.

Катя — «Афоня»

Героини из СССР, которых мы зря любили. Фото © «Афоня» (1975), режиссёр Георгий Данелия, сценарист Александр Бородянский / Kinopoisk

Катя, добрая и отзывчивая медсестра, казалась идеальной спутницей жизни для непутёвого Афони. Но если задуматься — её поведение не такое уж и безобидное. Постоянное преследование мужчины, который явно в ней не заинтересован, вызывает скорее жалость, чем восхищение. Катя так упорно пытается «спасти» Афоню своей любовью, что это начинает раздражать. А её готовность прощать всё ради призрачной надежды на отношения лишь усиливает чувство неловкости.

Мэри — «Мэри Поппинс, до свидания»

Обманчивые образы: советские героини, которые бесят. Фото © «Мэри Поппинс, до свидания» (ТВ, 1983), режиссёр Леонид Квинихидзе, сценаристы Владимир Валуцкий, Памела Линдон Трэверс / Kinopoisk

Мэри Поппинс, та самая идеальная няня из «Мэри Поппинс, до свидания», в детстве казалась воплощением элегантности и ума. Но сейчас её поведение вызывает больше вопросов, чем восторга. Холодность и надменность, уверенность в своей правоте и готовность поучать окружающих делают Мэри больше похожей на единоличного диктатора, чем на добрую волшебницу. Возможно, поэтому её образ начинает раздражать — слишком уж много в нём высокомерия.

Ольга — «Служебный роман»

Советские кинодамы: кем они стали в наших глазах. Фото © «Служебный роман» (1977), режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk

Ольга Рыжова — героиня, которая вызывает сочувствие, особенно когда пытается вернуть былую любовь Юрия Самохвалова. Но чем больше женщина увлекается этим, тем сильнее её образ вызывает раздражение. Ольга так зацикливается на прошлом, что теряет способность трезво оценивать происходящее в настоящем. Её навязчивость и стремление вернуть то, что давно ушло, заставляют зрителя испытывать не симпатию, а неловкость за её поступки.

Надя — «Любовь и голуби»

Героини из СССР, которых мы любили, и очень зря. Фото © «Любовь и голуби» (1984), режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinoposk

Надя из ленты «Любовь и голуби» — та самая энергичная и эмоциональная женщина, которая, казалось бы, держит всю семью в кулаке. Но вот беда — её вспыльчивость и скандальность превращают жизнь близких в настоящий ад. Представьте, каково это — каждый день сосуществовать на одной территории с человеком, который готов устроить бурю из-за любой мелочи. Надежда, возможно, и была сильной женщиной, но её методы поддержания порядка вызывают больше неприятия, чем уважения.

Вот такие они, героини старых советских фильмов, которые когда-то вдохновляли нас своей «правильностью». Но стоит лишь взглянуть на них с другой стороны, и становится понятно: далеко не все они заслуживали той любви, которую мы им отдавали.