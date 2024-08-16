Служебный роман: 10 звёзд СССР, без зазрения совести закрутивших любовь на работе

Когда двое людей влюбляются, помешать им не может никто. Ни нормы морали, ни осуждение людей, а тем более трудовой договор не остановят бурный роман. Советские звёзды не понаслышке знали, что свою любовь можно встретить на работе. Хотя тогда демонстрировать свои чувства на всеобщее обозрение считалось неприличным, этим парам было всё равно на чужое мнение. Но почему так получалось? Неужели артисты СССР были настолько развратными? Нет, всё дело в психологии человека. Играя любовные сцены в кадре, многие актёры слишком проникались своими персонажами. Поэтому у актёров нередко просыпались настоящие чувства. Life.ru решил рассказать о 10 советских знаменитостях, которые закрутили служебный роман.

Ирина Купченко и Василий Лановой

Ирина Купченко и Василий Лановой познакомились в театре им. Е.Б. Вахтангова. Фото © "Странная женщина" (1977), режиссёр Юлий Райзман, сценарист Евгений Габрилович / Kinopoisk

Служебный роман между Ириной Купченко и Василием Лановым завязался в театре им. Е.Б. Вахтангова. Это не было кратковременной интрижкой, их отношения переросли в крепкий брак. Знаменитости СССР были вместе до 2021 года, пока Василий Семёнович не ушёл из жизни. В общей сложности Купченко и Лановой прожили бок о бок почти 50 лет. Примечательно, что до Ирины Василий уже был женат два раза, однако судьба решила, что счастлив он будет именно со своей коллегой, так и случилось!

Вера Марецкая и Ростислав Плятт

Ростислав Плятт крутил роман с Верой Марецкой на глазах у жены. Фото © VK / АГАТА PRO – Мир культуры и шоу-бизнеса

Марецкая и Плятт вместе работали в театре и без стеснения крутили роман на протяжении нескольких лет. Не смущала молодых людей даже жена Ростислава, которая работала вместе с ними и, конечно же, обо всём знала. Советский актёр о разводе и не думал, а когда был готов, оказалось слишком поздно. И Вера Марецкая, и законная супруга Плятта умерли в один год. Вот так случается — сначала пытаешься "усидеть на двух стульях", а потом оказываешься на "полу" совсем один.

Любовь Орлова и Григорий Александров

Любовь Орлова прожила с Григорием Александровым в браке больше 40 лет. Фото © Wikipedia

Любовь Орлова покорила режиссёра Григория Александрова во время съёмок фильма "Весёлые ребята". Мужчина поразился профессионализму и смелости Орловой, когда актриса вместо своего коллеги по сцене, который испугался, сама запрыгнула на огромного быка. Их служебный роман перерос в крепкую семью. Орлова и Александров прожили вместе больше 40 лет, пока смерть не разлучила их.

Светлана Крючкова и Юрий Векслер

Брак Светланы Крючковой и Юрия Векслера погубила ревность. Фото © back-in-ussr

Актриса Светлана Крючкова нашла свою любовь во время съёмок фильма "Старший сын", но покорил её сердце не красавчик-актёр, а оператор Юрий Векслер. Поженились молодые люди достаточно быстро, но, к сожалению, через 13 лет всё же развелись. Коллеги говорили, что между Светланой и Юрием были частые ссоры, зачастую на почве ревности.

Анастасия Вертинская и Владимир Коренев

Анастасия Вертинская чуть не увела Владимира Коренева из семьи. Фото © "Человек-амфибия" (1961), режиссёр Владимир Чеботарёв, Геннадий Казанский, сценаристы Акиба Гольбурт, Алексей Каплер и др. / Kinopoisk

Владимир Коренев во время съёмок "Человека-амфибии", забыв о жене, закрутил роман с Анастасией Вертинской. Узнала об этом супруга советского актёра-красавца от Михаила Козакова. Недолго думая, девушка вылетела в Баку, где проходили съёмки фильма. К счастью, она приехала очень вовремя, смогла отстоять Владимира и сохранила семью. Супруги прожили вместе 60 лет. В 2021 году Владимира не стало.