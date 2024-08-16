Сергея Паука Троицкого оштрафовали на 500 рублей из-за купюры в 500 рублей

Лидера треш-метал-группы "Коррозия металла" Сергея Паука Троицкого после инцидента в одном из супермаркетов Новороссийска оштрафовали на 500 рублей. Об этом музыкант рассказал "Газете.ru".

"Должна извиниться полиция, они же обыски устраивали, они же меня целый день где-то держали, выставили штраф 500 рублей. Губернатор Новороссийска должен извиняться, должен извиняться за то, что у них в регионе творится такой беспредел", — посетовал Троицкий.

По его словам, в магазине он расплачивался деньгами, которые ему дали на сдачу в этой же торговой точке. Сейчас он возвращается в Москву в пломбированном вагоне.