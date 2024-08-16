Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 22:37

Сергея Паука Троицкого оштрафовали на 500 рублей из-за купюры в 500 рублей

Сергей Паук Троицкий. Обложка © VK / Сергей Троицкий

Сергей Паук Троицкий. Обложка © VK / Сергей Троицкий

Лидера треш-метал-группы "Коррозия металла" Сергея Паука Троицкого после инцидента в одном из супермаркетов Новороссийска оштрафовали на 500 рублей. Об этом музыкант рассказал "Газете.ru".

"Должна извиниться полиция, они же обыски устраивали, они же меня целый день где-то держали, выставили штраф 500 рублей. Губернатор Новороссийска должен извиняться, должен извиняться за то, что у них в регионе творится такой беспредел", — посетовал Троицкий.

По его словам, в магазине он расплачивался деньгами, которые ему дали на сдачу в этой же торговой точке. Сейчас он возвращается в Москву в пломбированном вагоне.

Напомним, лидера треш-метал-группы "Коррозия металла" Сергея Паука Троицкого заподозрили в использовании поддельной 500-рублёвой купюры в новороссийском супермаркете. Сотрудница вызвала охранников, которые, по словам Троицкого, стали душить его, а потом избили.

В Новороссийске "приготовили" Паука в томатном соусе
В Новороссийске "приготовили" Паука в томатном соусе
Артур Лапсаков
  • Новости
  • Сергей Троицкий
  • Знаменитости
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров