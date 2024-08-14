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14 августа, 16:01

В Новороссийске "приготовили" Паука в томатном соусе

Лидера трэш-метал группы "Коррозия металла" Сергея Паука Троицкого "приготовили" в томатном соусе. SHOT публикует фото после инцидента из Новороссийска, где его избили накануне его.

Лидер трэш-метал группы "Коррозия металла" Сергей Паук Троицкий. Фото © SHOT

Лидер трэш-метал группы "Коррозия металла" Сергей Паук Троицкий. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, его заметили в одном из супермаркетов города, когда тот носился между полками магазина, пугал работников и покупателей. Чтобы навести порядок, охрана решила "притушить" Паука в томатном соусе. Но это не помогло: усмирить его смогли только прибывшие полицейские, которые составили на суетолога протокол за мелкое хулиганство.

Как рассказывал сам 58-летний музыкант, кассирше показалась подозрительной его купюра в 500 рублей. Сотрудница вызвала охранников, которые, по словам Троицкого, стали душить его, а потом избили так, что "всё лицо было в крови". В итоге "Паука" спасли правоохранители. Заявление на обидчиков артист писать не стал, несмотря на то, что после инцидента к нему пообещали приехать с обыском сотрудники ОБЭП — искать фальшивые деньги.

"Коррозия металла" вернулась к концертам после облавы спецназа с "групповухой и трешем"
"Коррозия металла" вернулась к концертам после облавы спецназа с "групповухой и трешем"
Обложка ©

SHOT

Николь Вербер
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